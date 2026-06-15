В июне сезон сбора клубники в самом разгаре — и перед тем, как отправляться на заработки за границу, работникам из Украины очень важно узнать, каков будет уровень заработка. Сколько же платят за сбор урожая, рассказывает Kobieta w sadzie.

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Сколько платят за сбор клубники в Польше в 2026 году?

Польские фермеры отмечают, что заработок не везде одинаков – он зависит от нескольких факторов, и прежде всего от способа оплаты. Некоторые предлагают почасовую оплату, другие — за количество собранных корзин или по весу урожая. Кроме того, на окончательную сумму могут влиять условия проживания и транспорт.



В Польше ищут работников на сбор клубники / Фото Pexels

Часть хозяйств, где рассчитываются за каждую собранную корзину, предлагает примерно 30–35 гривен за 2-килограммовую тару.

Мы платим 3,00 злотых (около 30 грн) за корзину людям, которые живут на ферме, и 3,50 злотых (около 35 грн) тем, кто приезжает на работу,

– поделился фермер.

А вот если оплата почасовая, тогда оплата отличается:

примерно 220 гривен в час для работников с проживанием;

в час для работников с проживанием; 250 гривен/час для тех, кто добирается самостоятельно.

Опытные сборщики при хороших условиях могут зарабатывать примерно 2500 – 3000 гривен в день. Впрочем, доход зависит от темпа работы, урожайности и погоды. А сезон только набирает обороты, поэтому спрос на сборщиков клубники остается достаточно высоким.

В ближайшие недели он может вырасти даже сильнее, ведь урожай активно созревает.