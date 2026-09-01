Більше, ніж будь-коли: в Іспанії зафіксували рекордну смертність через спеку

2026 року в Іспанії зафіксували понад 5 тисяч смертей, що пов'язані зі спекою. Це стало найвищим показником для країни з моменту, коли почали вести статистику у 2015 році.

Про новий рекордний рівень смертності від високої температури в Іспанії свідчать дані системи щоденного моніторингу смертності, пише Euronews.

Який рівень смертності від спеки зафіксували в Іспанії?

Цьогоріч в Іспанії зафіксували 5232 смерті, що пов'язані з високими температурами. Попередні оцінки також показують, що лише у серпні з цієї причини загинули 2147 людей.

Показники 2026 року вже зараз перевищують показники двох літніх сезонів, що до того називали такими. що мають найвищу смертність через спеку – 2022 та 2023 років, коли загинули 4789 та 3035 людей відповідно.

Поточні цифри охоплюють період з 15 травня – саме тоді щороку вводиться в дію національний план протидії наслідкам високих температур для здоров'я. В липні в Іспанії через високі температури загинули 2025 людей – і це порівняно з практично вдвічі меншою кількістю (1060) торік. Липень став другим за смертністю за весь період спостережень. Гіршою ситуація була хіба що 2022 року. За оцінками, тоді зафіксували 2217 смертей.

Особливо відчутними наслідки спеки стають серед літніх людей – з 5232 смертей цього року 5048 припадає на осіб віком понад 65 років.

Важливо! Згідно з даними, отриманими з половини Європи, цього літа під час чотирьох хвиль рекордної спеки, що накрила континент, померло принаймні на 35 тисяч людей більше, ніж очікувалося. Лише у Франції практично 5800 надлишкових смертей пов'язують з екстремальною спекою.