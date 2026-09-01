О новом рекордном уровне смертности от высокой температуры в Испании свидетельствуют данные системы ежедневного мониторинга смертности, пишет Euronews.

Какой уровень смертности от жары зафиксировали в Испании?

В этом году в Испании зафиксировали 5232 случая смерти, связанных с высокими температурами. Предварительные оценки также показывают, что только в августе по этой причине погибли 2147 человек.

Показатели 2026 года уже сейчас превышают показатели двух летних сезонов, которые до этого считались сезонами с самой высокой смертностью от жары – 2022 и 2023 годов, когда погибли 4789 и 3035 человек соответственно.

Текущие цифры охватывают период с 15 мая – именно тогда ежегодно вступает в силу национальный план противодействия последствиям высоких температур для здоровья. В июле в Испании из-за высоких температур погибли 2025 человек – и это по сравнению с практически вдвое меньшим числом (1060) в прошлом году. Июль стал вторым по смертности за весь период наблюдений. Хуже ситуация была разве что в 2022 году. По оценкам, тогда было зафиксировано 2217 смертей.

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Особенно ощутимыми последствия жары становятся среди пожилых людей – из 5232 смертей в этом году 5048 приходится на лиц в возрасте старше 65 лет.

Важно! Согласно данным, полученным из половины стран Европы, этим летом во время четырех волн рекордной жары, охватившей континент, умерло как минимум на 35 тысяч человек больше, чем ожидалось. Только во Франции практически 5800 сверхнормативных смертей связывают с экстремальной жарой.