Європу накриє нова хвиля пекельної спеки: ось в яких країнах буде найжаркіше

Наприкінці літа чимало міст Європи знову охопить хвиля сильної спеки – і в деяких регіонах температура може навіть піднятися до 45 градусів у затінку.

Синоптики вже попередили, що навіть із закінченням літа спека не минеться – вона залишатиметься відчутною також і у вересня, пише Dobrapogoda24.

Коли Європу накриє нова хвиля спеки?

Європейські синоптики прогнозують, що вже найближчими днями варто очікувати розширення області високого тиску з півночі через центр на південь континенту – саме там буде розташований центр нинішнього теплового купола.

Великий атлантичний циклон також притягуватиме в цей район повітря з півдня – а це призведе до навіть більшого потепління. Особливо сильно воно буде відчуватися з 27 ро 31 серпня.

Італія – це країна, де буде особливо спекотно. Вже зараз у Капо-Сан-Лоренцо температура всього за добу сягнула 40,2 градуса. У Катанії стовпчик термометра піднявся вже до 40 градусів. Зараз ці регіони є найспекотнішими у Європі, але дуже швидко це підвищення температури пошириться й на інші країни Європи.

Особливо відчутною вона буде на півдні континенту – в Італії, на Балканах та на Піренейському півострові, а також у східній та південній Іспанії і південно-східній Португалії. В цих регіонах температура сягатиме 30 – 45 градусів у тіні.

На сонці, а також у великих містах ця температура фактично буде навіть вищою – аж на 10 – 20 градусів за Цельсієм. До України також прийде спека з південної Європи.