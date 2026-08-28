Синоптики уже предупредили, что даже с окончанием лета жара не уйдет – она будет ощущаться и в сентябре, пишет Dobrapogoda24.

Когда Европу накроет новая волна жары?

Европейские синоптики прогнозируют, что уже в ближайшие дни следует ожидать расширения области высокого давления с севера через центр на юг континента – именно там будет расположен центр нынешнего теплового купола.

Большой атлантический циклон также будет притягивать в этот район воздух с юга – а это приведет к еще большему потеплению. Особенно сильно оно будет ощущаться с 27 по 31 августа.

Италия – это страна, где будет особенно жарко. Уже сейчас в Капо-Сан-Лоренцо температура всего за сутки достигла 40,2 градуса. В Катании столбик термометра поднялся уже до 40 градусов. Сейчас эти регионы являются самыми жаркими в Европе, но очень скоро это повышение температуры распространится и на другие страны Европы.

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Особенно ощутимой она будет на юге континента – в Италии, на Балканах и на Пиренейском полуострове, а также в восточной и южной Испании и юго-восточной Португалии. В этих регионах температура будет достигать 30–45 градусов в тени.

На солнце, а также в больших городах эта температура фактически будет даже выше – целых 10–20 градусов по Цельсию. В Украину также придет жара из южной Европы.