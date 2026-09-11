Польські залізниці паралізував страйк: скільки потягів запізняться

У Польщі відбулися серйозні затримки на залізничних коліях через загальнонаціональний страйк машиністів.

Профспілка машиністів залізниці у Польщі оголосила протест до 11 вересня о 12:00, пише Onet.

Чому залізничники у Польщі оголосили про протест?

До 12:00 одинадцятого вересня у Польщі мали відправитися 3 тисячі потягів – і, проїжджаючи залізнично-дорожні переїзди, вони мали скидати швидкість до 20 кілометрів на годину. Це дуже швидко призвело до значних ускладнень на залізниці.

Найбільші затримки суттєво перевищили три години, а в кількох потягах становили щонайменше годину. Ще кількадесят потягів запізнилися на понад пів години. Вже відомо про 246 потягів, які затримуються, або ж не вирушили за маршрутом. Втім, далеко не завжди затримки спричинені протестом.

Про загальний страйк машиністів було відомо й напередодні: залізничники вимагають підвищення безпеки на переїздах у Сокольниках Сухих у Мазовецькому воєводстві.

Приводом до акції протесту стала аварія на тому ж переїзді приблизно об 11:30 в середу. Згідно з попередніми висновками слідчих, водій вантажівки тоді виїхав на колії попри те, що на переїзді горів сигнал червоного світла, що забороняв в'їзд. Там він зіштовхнувся з потягом "Інтерсіті", що прямував за маршрутом Люблін – Щецин.

У результаті аварії з рейок зійшов не лише локомотив, але й два перші вагони потяга. У потязі на той момент перебували принаймні 114 людей, і в тому числі троє членів екіпажу. Внаслідок зіткнення одна з пасажирок померла, а четверо перебувають у важкому стані.

Як влада відреагувала на аварію?

На аварію на залізничному переїзді вже відреагував міністр інфраструктури Даріуш Клімчак. Він заявив, що уряд вже готує законопроєкт щодо посилення відповідальності за перетин залізничного переїзду на червоне світло, пише InPoland.

Коли закон ухвалять, за перетин переїзду у неправильний час у водіїв забиратимуть водійські посвідчення на три місяці.