Профсоюз машинистов железных дорог Польши объявил о проведении протеста до 11 сентября в 12:00, сообщает Onet.

Почему железнодорожники в Польше объявили о протесте?

До 12:00 одиннадцатого сентября в Польше должны были отправиться 3 тысячи поездов – и, проезжая железнодорожные переезды, они должны были снижать скорость до 20 километров в час. Это очень быстро привело к значительным затруднениям на железной дороге.

Наибольшие задержки значительно превысили три часа, а в нескольких поездах составили не менее часа. Еще несколько десятков поездов опоздали более чем на полчаса. Уже известно о 246 поездах, которые задерживаются или не вышли на маршрут. Впрочем, далеко не всегда задержки вызваны протестом.

Об общей забастовке машинистов было известно и накануне: железнодорожники требуют повышения безопасности на переездах в Сокольниках Сухих в Мазовецком воеводстве.

Поводом для акции протеста стала авария на том же переезде примерно в 11:30 в среду. Согласно предварительным выводам следователей, водитель грузовика тогда выехал на пути, несмотря на то что на переезде горел красный сигнал, запрещающий въезд. Там он столкнулся с поездом "Интерсити", что следовал по маршруту Люблин – Щецин.

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В результате аварии с рельсов сошли не только локомотив, но и два первых вагона поезда. В поезде в тот момент находились по меньшей мере 114 человек, в том числе трое членов экипажа. В результате столкновения одна из пассажирок скончалась, а четверо находятся в тяжелом состоянии.

Как власти отреагировали на аварию?

На аварию на железнодорожном переезде уже отреагировал министр инфраструктуры Дариуш Климчак. Он заявил, что правительство уже готовит законопроект об ужесточении ответственности за пересечение железнодорожного переезда на красный свет, пишет InPoland.

Когда закон будет принят, за пересечение переезда в неположенное время у водителей будут изымать водительские удостоверения на три месяца.