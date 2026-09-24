Працювати нереально: українка поскаржилася на несподівані реалії італійських шкіл

Українка на ім'я Лілія Дарнєва переїхала разом з донькою до Італії та розповіла про те, як їй вдається поєднувати роботу з вихованням доньки – і чому українкам це дається значно важче, ніж місцевим.

Донька українки ходить до італійської школи – але аж до кінця вересня діти ще не мають постійного розкладу, тож уроки часом тривають з 8:00 до 12 дня. Про те, які складнощі це створює, жінка розповіла у пості в Instagram.

Чому українкам в Італії складніше, ніж місцевим жінкам?

За словами української блогерки, українським мамам в Італії складніше – вони приводять дітей до школи й повертаються додому на кілька годин, аби попрацювати дистанційно. А ось італійські мами можуть залишатися біля школи й нікуди не поспішають.

Я привела дитину і біжу додому працювати, а багато мам ще стоять біля школи, спілкуються по пів години чи годині, бо нікуди не поспішають. А вже через кілька годин знову приходять ці самі мами забирати дітей. Тому в Італії не можна сказати, що жінки не хочуть працювати, просто їй важко знайти роботу під графік школи,

– розповіла жінка.

Вона додала, що залишати дитину саму вдома не можна, поки вона відвідує початкові класи, а групи продовженого дня в Італії немає. І якщо немає сторонньої допомоги, то дуже складно ходити на звичайну роботу з повним графіком.

Українка розповіла про школи в Італії: дивіться відео

Сьогодні школа до 13:00, завтра до 12:00, в якийсь день до 16.00 – розклад змінюється,

– поскаржилася блогерка.

Вона зауважила, що система в Італії передбачає, що хтось з дорослих в Італії завжди має бути вільний – і дуже часто цим "кимось" виявляється саме мама дитини.

В Італії станом на 2025 рік лише 51% жінок працездатного віку працюють порівняно з 69% чоловіків – цей розрив підживлюється гендерними стереотипами, нестабільністю в роботі та вимушеною роботою на неповний робочий день, пише Rome Business School. І одна з найбільших проблем й справді полягає у балансуванні роботи та материнства – що зрештою призводить до "епідемії неповного робочого дня".

А ті жінки, що все ж працевлаштовані, заробляють в середньому на 10,7% менше, ніж чоловіки, а на керівних посадах цей розрив сягає аж 27,3%.