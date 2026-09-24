Дочь украинки ходит в итальянскую школу – но до конца сентября у детей еще нет постоянного расписания, поэтому уроки порой длятся с 8:00 до 12:00. О том, какие сложности это создает, женщина рассказала в посте в инстаграме.

Почему украинкам в Италии сложнее, чем местным женщинам?

По словам украинской блогерши, украинским мамам в Италии сложнее – они приводят детей в школу и возвращаются домой на несколько часов, чтобы поработать удаленно. А вот итальянские мамы могут оставаться возле школы и никуда не спешат.

Я отвезла ребенка и бегу домой работать, а многие мамы еще стоят возле школы, общаются по полчаса или часу, потому что никуда не спешат. А уже через несколько часов эти же мамы снова приходят забирать детей. Поэтому в Италии нельзя сказать, что женщины не хотят работать, просто им трудно найти работу, подходящую под школьный график,

– рассказала женщина.

Она добавила, что оставлять ребенка одного дома нельзя, пока он учится в начальных классах, а групп продленного дня в Италии нет. И если нет посторонней помощи, то очень сложно ходить на обычную работу с полным графиком.

Украинка рассказала о школах в Италии: смотрите видео

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Сегодня школа до 13:00, завтра до 12:00, в какой-то день до 16:00 – расписание меняется,

– пожаловалась блогерша.

Она отметила, что система в Италии предполагает, что кто-то из взрослых в Италии всегда должен быть свободен – и очень часто этим "кем-то" оказывается именно мама ребенка.

В Италии по состоянию на 2025 год лишь 51% женщин трудоспособного возраста работают по сравнению с 69% мужчин – этот разрыв подпитывается гендерными стереотипами, нестабильностью в работе и вынужденной занятостью на неполный рабочий день, пишет Rome Business School. И одна из самых больших проблем действительно заключается в поиске баланса между работой и материнством – что в конечном итоге приводит к "эпидемии неполного рабочего дня".

А те женщины, которые все же трудоустроены, зарабатывают в среднем на 10,7% меньше, чем мужчины, а на руководящих должностях этот разрыв достигает целых 27,3%.