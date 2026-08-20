Закордон Новини про життя за кордоном У Чехії закликають скасувати тимчасовий захист та виплати для українців
20 серпня, 11:18
2

У Чехії закликають скасувати тимчасовий захист та виплати для українців

Марина Блохіна

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликає уряд повністю скасувати не лише усі соціальні виплати для українців, але й режим тимчасового захисту.

Політик переконаний, що українці з роботою мають перейти на загальні дозволи на проживання, а решта – повернутися в Україну після завершення війни, пише CNN Prima NEWS.

Чому чеський політик хоче скасувати виплати для українців?

Окамура переконаний, що скасувати потрібно не лише соціальні виплати для українців, але й сам режим тимчасового захисту. Окрім того, він закликає після завершення війни повернути всіх непрацевлаштованих українців на батьківщину, а для тих, що мають роботу, не запроваджувати окремих дозволів на проживання. 

А вже ухвалене посилення правил для чоловіків призовного віку Окамура назвав своїм успіхом. Після продовження режиму тимчасового захисту Європейським Союзом чоловіки віком 23 – 60 років мають довести виконання військового обов'язку в Україні, або ж звільнення від нього, інакше не можуть претендувати на захист.

За словами політика, саме зусиллями його партії SPD чоловіків позбавили автоматичного права на прихисток у Європі. 

Як змінюються умови соціальної допомоги у Чехії?

Про посилення правил для надання допомоги у Чехії говорять вже й у МВС країни. Зокрема, там фінансову допомогу пропонують прив'язати до роботи, реєстрації у центрі зайнятості чи підприємницької діяльності, пише České Noviny.

Окрім того, українці з тимчасовим захистом, що претендують на допомогу, зобов'язані перебувати на території Чехії принаймні 16 днів кожного місяця. Але ці умови не будуть поширюватися на дітей, студентів та людей похилого віку. 

Пов'язані теми:

Чехія Новини Закордон Новини про життя за кордоном