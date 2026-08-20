У Чехії закликають скасувати тимчасовий захист та виплати для українців

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура закликає уряд повністю скасувати не лише усі соціальні виплати для українців, але й режим тимчасового захисту.

Політик переконаний, що українці з роботою мають перейти на загальні дозволи на проживання, а решта – повернутися в Україну після завершення війни, пише CNN Prima NEWS.

Чому чеський політик хоче скасувати виплати для українців?

Окамура переконаний, що скасувати потрібно не лише соціальні виплати для українців, але й сам режим тимчасового захисту. Окрім того, він закликає після завершення війни повернути всіх непрацевлаштованих українців на батьківщину, а для тих, що мають роботу, не запроваджувати окремих дозволів на проживання.

А вже ухвалене посилення правил для чоловіків призовного віку Окамура назвав своїм успіхом. Після продовження режиму тимчасового захисту Європейським Союзом чоловіки віком 23 – 60 років мають довести виконання військового обов'язку в Україні, або ж звільнення від нього, інакше не можуть претендувати на захист.

За словами політика, саме зусиллями його партії SPD чоловіків позбавили автоматичного права на прихисток у Європі.

Як змінюються умови соціальної допомоги у Чехії?

Про посилення правил для надання допомоги у Чехії говорять вже й у МВС країни. Зокрема, там фінансову допомогу пропонують прив'язати до роботи, реєстрації у центрі зайнятості чи підприємницької діяльності, пише České Noviny.

Окрім того, українці з тимчасовим захистом, що претендують на допомогу, зобов'язані перебувати на території Чехії принаймні 16 днів кожного місяця. Але ці умови не будуть поширюватися на дітей, студентів та людей похилого віку.