Политик убежден, что украинцы, имеющие работу, должны перейти на общие виды на жительство, а остальные – вернуться в Украину после окончания войны, пишет CNN Prima NEWS.

Почему чешский политик хочет отменить выплаты для украинцев?

Окамура убежден, что отменить нужно не только социальные выплаты для украинцев, но и сам режим временной защиты. Кроме того, он призывает после окончания войны вернуть всех нетрудоустроенных украинцев на родину, а для тех, кто имеет работу, не вводить отдельных видов вида на жительство.

А уже принятое ужесточение правил для мужчин призывного возраста Окамура назвал своим успехом. После продления режима временной защиты Европейским Союзом мужчины в возрасте от 23 до 60 лет должны доказать выполнение воинской обязанности в Украине или освобождение от нее, иначе они не могут претендовать на защиту.

По словам политика, именно благодаря усилиям его партии SPD мужчины были лишены автоматического права на убежище в Европе.

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Как меняются условия социальной помощи в Чехии?

Об ужесточении правил предоставления помощи в Чехии говорят уже и в МВД страны. В частности, там предлагают увязать финансовую помощь с работой, регистрацией в центре занятости или предпринимательской деятельностью, пишет České Noviny.

Кроме того, украинцы с временной защитой, претендующие на помощь, обязаны находиться на территории Чехии не менее 16 дней каждый месяц. Но эти условия не будут распространяться на детей, студентов и пожилых людей.