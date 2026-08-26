Безхатьки під вікнами й вічне будівництво: українка розкрила мінуси квартир у популярній країні

Українка, що вже понад 2 роки живе в Іспанії, поділилася, що переїхати до країни – це лише перший крок. А ось пошук житла може швидко перетворитися на справжню проблему.

Українка Поліна поділила житло в Іспанії на два типи – старий житловий фонд та новобудови. І один з них видається їй дуже невдалим для оренди.

Що потрібно знати про оренду в Іспанії?

Багато українців, що переїздять до Іспанії, вважають, що саме легалізація в країні буде найскладнішим завданням. Втім, насправді часто в рази більше проблем спричиняє пошук житла.

У Валенсії, за словами українки, є два типи квартир – старі та новобудови. І мігранти, що їдуть до Іспанії з Канади, Америки та інших європейських країн намагаються якомога швидше орендувати чи купити квартиру в новобудові, щойно з'являється така можливість.

Коли з'являється новобудова з класним ремонтом, кондиціонером, терасою, басейнами – на неї дуже швидко знаходяться охочі, і люди готові миритися просто з усім. Безхатьки під вікнами? Окей. Будівництво? Окей – зате квартира красива, сучасна, і не треба миритися з мінусами старого житлового фонду,

– поділилася українка.

А цих мінусів вистачає. В старих іспанських квартирах не тільки старі меблі та загалом застарілий ремонт, але й тонкі стіни без звукоізоляції.

Українка розповіла про вартість оренди в Іспанії: дивіться відео

Ось на що радить звернути увагу українка, якщо ви все ж ухвалите рішення орендувати стару квартиру:

Плитка . Якщо ви заїжджаєте в квартиру влітку, плитка може виявитися приємним доповненням до кухні та вітальні: вона добре охолоджує приміщення в спеку. Але зважайте, що взимку вона робить те саме. Через неї в приміщенні може бути неймовірно холодно, навіть коли на вулиці ще тепло. А централізованого опалення у іспанських будинках немає.

. Якщо ви заїжджаєте в квартиру влітку, плитка може виявитися приємним доповненням до кухні та вітальні: вона добре охолоджує приміщення в спеку. Але зважайте, що взимку вона робить те саме. Через неї в приміщенні може бути неймовірно холодно, навіть коли на вулиці ще тепло. А централізованого опалення у іспанських будинках немає. Кондиціонер . Можна знайти дешевші квартири без кондиціонера, але у спекотній Валенсії кондиціонер – це не розкіш, а справжній must have.

. Можна знайти дешевші квартири без кондиціонера, але у спекотній Валенсії кондиціонер – це не розкіш, а справжній must have. Прописка . В Іспанії без офіційної прописки в орендованій квартирі складно влаштуватися на роботу, або ж оформити важливі документи. При цьому чимало орендодавців не хочуть платити податки, і через це не прописують мешканців. Про це потрібно говорити ще перед заселенням.

. В Іспанії без офіційної прописки в орендованій квартирі складно влаштуватися на роботу, або ж оформити важливі документи. При цьому чимало орендодавців не хочуть платити податки, і через це не прописують мешканців. Про це потрібно говорити ще перед заселенням. Документи. Власникам житла в Іспанії дуже важливо зрозуміти, що орендарі платоспроможні. Тож потрібно приготуватися, що вас попросять надати виписки з банку, підтвердження доходів тощо. Дохід можуть бажати принаймні втричі вищий за вартість оренди.

Ти можеш прекрасно заробляти онлайн, мати хороший дохід в іншій країні. Але якщо в тебе немає іспанського робочого контракту, власним може просто не захотіти тебе погоджувати,

– поскаржилася блогерка.

За її словами, часто саме тому українці обирають дорожче житло у новобудовах – адже забудовники ставляться до документів не так прискіпливо.

Скільки коштує оренда житла в Іспанії?

Орієнтовно одній людині в Іспанії для комфортного життя потрібно мати 718 євро, окрім витрат на оренду. А ціни в середньому на 78,5% вищі, ніж в Україні, пише Numbeo.

Ось скільки доведеться віддати за оренду квартири: