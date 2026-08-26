Украинка Полина разделила жилье в Испании на два типа – старый жилой фонд и новостройки. И один из них кажется ей совершенно неподходящим для аренды.

Что нужно знать об аренде в Испании?

Многие украинцы, переезжающие в Испанию, считают, что что касается легализации в стране, то это самая сложная задача. Однако на самом деле поиск жилья часто вызывает в разы больше проблем.

В Валенсии, по словам украинки, есть два типа квартир – старые и новостройки. И мигранты, приезжающие в Испанию из Канады, Америки и других европейских стран, стараются как можно быстрее арендовать или купить квартиру в новостройке, только что появляется такая возможность.

Когда появляется новостройка с классным ремонтом, кондиционером, террасой, бассейнами – на нее очень быстро находят желающих, и люди готовы мириться просто со всем. Бездомные под окнами? Окей. Строительство? Окей – зато квартира красивая, современная, и не нужно мириться с минусами старого жилого фонда,

– поделилась украинка.

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А этих минусов хватает. В старых испанских квартирах не только старая мебель и в целом устаревший ремонт, но и тонкие стены без звукоизоляции.

Украинка рассказала о стоимости аренды в Испании: смотрите видео

Вот что советует обратить внимание украинка, если вы все же примете решение арендовать старую квартиру:

Плитка . Если вы заселяетесь в квартиру летом, плитка может оказаться приятным дополнением к кухне и гостиной: она хорошо охлаждает помещение в жару. Но имейте в виду, что зимой она делает то же самое. Из-за нее в помещении может быть невероятно холодно, даже когда на улице еще тепло. А централизованного отопления в испанских домах нет.

. Если вы заселяетесь в квартиру летом, плитка может оказаться приятным дополнением к кухне и гостиной: она хорошо охлаждает помещение в жару. Но имейте в виду, что зимой она делает то же самое. Из-за нее в помещении может быть невероятно холодно, даже когда на улице еще тепло. А централизованного отопления в испанских домах нет. Кондиционер . Можно найти более дешевые квартиры без кондиционера, но в жаркой Валенсии кондиционер – это не роскошь, а настоящий must have.

. Можно найти более дешевые квартиры без кондиционера, но в жаркой Валенсии кондиционер – это не роскошь, а настоящий must have. Прописка . В Испании без официальной прописки в съемной квартире сложно устроиться на работу или оформить важные документы. При этом многие арендодатели не хотят платить налоги и из-за этого не прописывают жильцов. Об этом нужно говорить еще до заселения.

. В Испании без официальной прописки в съемной квартире сложно устроиться на работу или оформить важные документы. При этом многие арендодатели не хотят платить налоги и из-за этого не прописывают жильцов. Об этом нужно говорить еще до заселения. Документы. Владельцам жилья в Испании очень важно убедиться в платежеспособности арендаторов. Поэтому будьте готовы к тому, что вас попросят предоставить выписки из банка, подтверждение доходов и т. п. Доход может потребоваться как минимум в три раза выше стоимости аренды.

Ты можешь прекрасно зарабатывать онлайн, иметь хороший доход в другой стране. Но если у тебя нет испанского трудового контракта, арендодатель может просто не захотеть тебя согласовывать,

– пожаловалась блогерша.

По ее словам, часто именно поэтому украинцы выбирают более дорогое жилье в новостройках – ведь застройщики относятся к документам не так придирчиво.

Сколько стоит аренда жилья в Испании?

Ориентировочно одному человеку в Испании для комфортной жизни нужно 718 евро, помимо расходов на аренду. А цены в среднем на 78,5% выше, чем в Украине, пишет Numbeo.

Вот сколько придется заплатить за аренду квартиры: