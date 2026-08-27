"Надзвичайно швидко та професійно": в Іспанії злодії викрали скарби бронзової доби за 4 хвилини

У іспанському місті Вільєна злодії викрали "Скарб Вільєни", який є однією з найвизначніших колекцій золота бронзової доби. Усе пограбування зайняло в злочинців 4 хвилини.

Група невідомих злочинців всього за кілька хвилин винесла з іспанського музею дуже цінний скарб, пише The Guardian.

Що відомо про викрадені скарби в Іспанії?

Пограбували злодії археологічний музей Вільєни та викрали понад 50 предметів з відомого "Скарбу Вільєни". Сталося це приблизно о 05:20 ранку в четвер, 27 серпня. Речник міської ради повідомив, що вже за 4 хвилини злодії залишили будівлю. Пограбування він назвав "надзвичайно швидким і професійним".

Вони викрали більшу частину скарбів,

– заявив мер міста Фульгенсіо Сердан.

Викрали три пляшки, 11 чаш, 29 браслетів та кілька інших предметів. Більшість з цих предметів виготовлені з золота, проте були в колекції також вироби з бурштину, заліза та срібла. Експонати датуються приблизно 1000 роком до нашої ери.

Мер оцінює, що сама лише вартість золота може становити приблизно 1,7 мільйона євро.

За даними влади, прибули злодії на кількох автомобілях, а до самого музею, ймовірно, проникли через вікно. Усі системи безпеки в цей час працювали, а з боку музею, як переконує влада, не виявили очевидних недоліків у системі охорони.

Що варто знати про "Скарб Вільєни"?

Відшукали золото 1963 року – археолог Хосе Марія Солер виявив його в посудині у висохлому річищі річки неподалік від міста. Історична та археологічна цінність цієї колекції вважається неоціненною.

Розслідування наразі досі триває, а викрадені артефакти розшукують.