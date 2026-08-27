Група невідомих злочинців всього за кілька хвилин винесла з іспанського музею дуже цінний скарб, пише The Guardian.

Що відомо про викрадені скарби в Іспанії?

Пограбували злодії археологічний музей Вільєни та викрали понад 50 предметів з відомого "Скарбу Вільєни". Сталося це приблизно о 05:20 ранку в четвер, 27 серпня. Речник міської ради повідомив, що вже за 4 хвилини злодії залишили будівлю. Пограбування він назвав "надзвичайно швидким і професійним".

Вони викрали більшу частину скарбів,

– заявив мер міста Фульгенсіо Сердан.

Викрали три пляшки, 11 чаш, 29 браслетів та кілька інших предметів. Більшість з цих предметів виготовлені з золота, проте були в колекції також вироби з бурштину, заліза та срібла. Експонати датуються приблизно 1000 роком до нашої ери.

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Мер оцінює, що сама лише вартість золота може становити приблизно 1,7 мільйона євро.

За даними влади, прибули злодії на кількох автомобілях, а до самого музею, ймовірно, проникли через вікно. Усі системи безпеки в цей час працювали, а з боку музею, як переконує влада, не виявили очевидних недоліків у системі охорони.

Що варто знати про "Скарб Вільєни"?

Відшукали золото 1963 року – археолог Хосе Марія Солер виявив його в посудині у висохлому річищі річки неподалік від міста. Історична та археологічна цінність цієї колекції вважається неоціненною.

Розслідування наразі досі триває, а викрадені артефакти розшукують.