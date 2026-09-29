Вдвічі більше, ніж решта Європи разом узята: Польща масово примусово повертає українців

Україна разом з кількома країнами ЄС, зокрема й Німеччиною, опрацьовує механізми повернення чоловіків мобілізаційного віку. І водночас з цим за час повномасштабного вторгнення з країн Європи до України вже примусово повернули приблизно 4155 громадян.

Повернення до України громадян не систематичні – переважно мовиться про осіб, що порушили правила в'їзду чи перебування у країні. Загальне число повернених, які Eurostat округлює до найближчого значення, кратного 5, мізерне порівняно з кількістю українців, що отримали прихисток у Європі.

З яких країн повертають найбільше українців?

У 2022 році з країн Європи, і в тому числі тих, що не входять до ЄС, примусово повернули 680 українців. 2023 року ця цифра склала 430, 2024 – 465. А ось вже 2025 року чисельність примусово повернених українців зросла до 1345 людей, а за неповний 2026-й з Європи повернули вже 1235 українських громадян, пише "Слово і Діло".

І найбільше за час повномасштабного вторгнення українців примусово повернула Польща – аж 2885 громадян. Ця цифра аж вдвічі більша, ніж решта країн Європи, разом узятих. Однією з причин є те, що Польща є другою країною в ЄС за кількістю прийнятих біженців з України.

За даними Євростату, їх в країні 953 тисячі. Тим часом польська сторона стверджує, що українців в країні аж 1,73 мільйона.

Чимало випадків, що стосуються примусового повернення українців, коментує польський штаб прикордонної служби. Наприклад, 30 серпня до українського кордону доставили 15 українців, яких звинуватили у повторних правопорушеннях: підробці документів, керуванні напідпитку та крадіжках.

Друге місце, але зі значним відривом, за кількістю примусово повернених українців посідає Чехія – 430 повернутих громадян за чотири роки. Чеська Республіка – третя за кількістю українських біженців країна Європи.

Ще 220 українців примусово повернула Швеція, а 155 – Швейцарії. Зі Словаччини депортували 100 громадян України, з Норвегії – 90, а з Угорщини – 85.

При цьому Німеччина, де зараз перебуває найбільше українських біженців в усій Європі – понад 1,29 мільйона – примусово повернула лише 25 українців. Найменше біженців повернули з Болгарії, Естонії, Австрії та Фінляндії – всього по близько 5 громадян України.