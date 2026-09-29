Возвращение граждан в Украину не носит систематический характер – в основном речь идет о лицах, нарушивших правила въезда или пребывания в стране. Общее число возвращенных, которое Eurostat округляет до ближайшего значения, кратного 5, ничтожно мало по сравнению с количеством украинцев, получивших убежище в Европе.

Из каких стран возвращается больше всего украинцев?

В 2022 году из стран Европы, в том числе не входящих в ЕС, были принудительно возвращены 680 украинцев. В 2023 году эта цифра составила 430, в 2024 – 465. А вот уже в 2025 году число принудительно возвращенных украинцев выросло до 1345 человек, а за неполный 2026-й год из Европы вернули уже 1235 украинских граждан, пишет "Слово и Дело".

И больше всего за время полномасштабного вторжения украинцев принудительно вернула Польша – целых 2885 граждан. Эта цифра вдвое превышает показатели остальных стран Европы, взятых вместе. Одной из причин является то, что Польша занимает второе место в ЕС по количеству принятых беженцев из Украины.

По данным Евростата, их в стране 953 тысячи. Между тем польская сторона утверждает, что украинцев в стране насчитывается целых 1,73 миллиона.

Немало случаев, касающихся принудительного возвращения украинцев, комментирует польский штаб пограничной службы. Например, 30 августа к украинской границе доставили 15 украинцев, которых обвинили в повторных правонарушениях: подделке документов, вождении в нетрезвом виде и кражах.

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Второе место, но со значительным отрывом, по количеству принудительно возвращенных украинцев занимает Чехия – 430 возвращенных граждан за четыре года. Чешская Республика – третья по количеству украинских беженцев страна в Европе.

Еще 220 украинцев принудительно вернула Швеция, а 155 – Швейцария. Из Словакии депортировали 100 граждан Украины, из Норвегии – 90, а из Венгрии – 85.

При этом Германия, где сейчас находится больше всего украинских беженцев во всей Европе – свыше 1,29 миллиона – принудительно вернула лишь 25 украинцев. Меньше всего беженцев вернули из Болгарии, Эстонии, Австрии и Финляндии – всего по около 5 граждан Украины.