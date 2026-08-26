8 найпопулярніших осінніх грибів Польщі: навіть новачки назбирають повний кошик

Польща – це справжній рай для грибників. У країні є чимало лісів, а правила щодо збору грибів не такі суворі, як в деяких інших європейських державах – але перед тим, як хапатися за кошик, потрібно розібратися, які саме види грибів є шанс зустріти восени.

Досвідчені грибники після "тихого полювання" у Польщі точно не повернуться з пустими кошиками. Але навіть аматори точно зможуть щось відшукати. Тож 24 Канал розповідає, які найбільш поширені та смачні види грибів слід шукати у лісах вже незабаром.

Які гриби ростуть у Польщі восени?

Підберезник

Це ціла група грибів, і в Польщі з них найчастіше збирають koźlarz babka та koźlarz czerwony. Починають рости вони у вересні, але зустріти їх також можна і в жовтні. Ростуть найчастіше у листяних та змішаних лісах, а деякі види ще й мають зв'язок з конкретними деревами.

Зокрема, червоний підберезник слід шукати переважно під осиками.

Важливо! Якщо ви не впевнені у тому, що гриб їстівний, краще його не зрізати.

Підгруздок

Також його називають підберезником бурим – і це один з найпопулярніших грибів польського осіннього лісу. Найбільше їх росте у жовтні та вересні, але якщо погода видасться відповідною, сезон може тривати навіть довше. Ростуть підгруздки у соснових, змішаних та листяних лісах – і польські лісники зазначають, що побачити цей гриб можна практично повсюди.

Білий гриб



Білий гриб дуже популярний у Польщі / Фото Pexels

У Польщі білий гриб часто називають borowik szlachetny, або ж prawdziwek. Збирати його можна і влітку, і восени. В осінній сезон вересень та жовтень є найкращим часом.

Польські лісники радять шукати ці гриби під соснами та ялинами – там побачити їх шанси значно вищі.

Маслюк

Якщо в лісі неподалік ростуть сосни, можна сміливо вирушати і на пошуки маслюків. Збирають їх не лише у вересні-жовтні, але й влітку. Найчастіше зустрічаються у молодих соснових насадженнях, пише Grzyby.pl.

Впізнати маслюки легко – вони мають характерний слизький капелюшок.

Лисичка



Знайти лисички дуже просто / Фото Pexels

Переважно це літній гриб, але у Польщі часом може траплятися і восени. Шукати лисички слід у лісах, особливо часто вони зустрічаються на лісовій підстилці та в моху.

Рижик

У Польщі цей гриб відомий під назвою rydz, і збирати його слід саме восени. З соснами гриб утворює мікоризу – тобто симбіотичне співжиття – тож шукати його слід саме під цими деревами.

Коли гриб пошкоджується, з нього виділяється характерний молочний сік, тож впізнати його неважко.

Гуска

У Польщі цей гриб відомий під назвою gąska zielonka, і, на відміну від багатьох інших, шукати його варто не у вересні, а пізно восени – ближче до листопада. Ростуть переважно у хвойних лісах, а найкраще на піщаних ґрунтах.

Втім, впізнати його не так просто – існує кілька дуже схожих грибів, а також весь вид має складну історію щодо безпечності споживання. Тож аматорам краще лишити гуски у лісі.

Опеньок



Опеньки збирають усю осінь / Фото Pexels

Усіма улюблені опеньки можна збирати і в Польщі – в лісах вони зустрічаються протягом усієї осені, аж до листопада. Ростуть часто групами – на деревині, пнях, а також біля дерев. Шукати їх особливо приємно, адже коли знаходите, можна наповнити значну частину кошика.

Де в Польщі збирати гриби не можна?

Польща – це досить ліберальна країна щодо грибництва, але це не означає, що з кошиком та ножем можна зайти куди завгодно. Якщо порушити місцеві правила, можна отримати чималий штраф.

Відтак, під забороною:

національні парки;

початки річок та струмків;

експериментальні насадження чи ділянки, що піддаються ерозії;

ліси з рослинністю нижчою, ніж 4 метри;

мисливські заповідники;

земля, що належить військовим;

насіннєві насадження.

За збір грибів у будь-якому з цих місць доведеться віддати до 500 злотих – і навіть це є не найбільшим штрафом. У Польщі за агресивне збирання чи знищення їстівних грибів можуть накласти штраф аж у 5000 злотих.