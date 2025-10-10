Вже розпочався сезон грибів, та для того, аби не втрапити у проблеми і не отримати штраф, потрібно з'ясувати, де збирати їх заборонено, повідомляє 24 Канал з посиланням на In Poland.

Де у Польщі заборонено збирати гриби?

Збір грибів у країні регулюється двома законами та постановою – і слід пам'ятати, що гриби заборонено збирати у лісах з рослинністю нижчою, ніж 4 метри, біля витоків струмків та річок, а також місць стоянок тварин, місць експериментальних насаджень чи ділянок, що піддаються ерозії. За будь-яке з цих порушень доведеться заплатити штраф до 500 злотих.

Окрім того, заборонений також і збір грибів у національних парках – штраф за це також може досягти 500 злотих. Та це – не найвище покарання, яке можна понести за збирання грибів у заборонених місцях.

Виявляється, агресивне збирання чи знищення їстівних грибів може призвести до штрафу у 5 000 злотих.

Є ще кілька місць, де збирати гриби категорично заборонено, пише Stacje sanitarno-epidemiologiczne. Зокрема, не варто цього робити:

у мисливських заповідниках;

на землі, що належить військовим;

у насіннєвих насадженнях.

Окрім того, уважними варто бути і в ландшафтних парках, хоч ситуація з ними й не така однозначна, як з національними парками. Багато що тут залежить від місцевих правил та землекористувача. Деякі парки дозволяють збирати гриби, інші ж вводять обмеження.

Наприклад, у деяких частинах парку Лодзькі гори збирати гриби дозволено, а в інших діють заборони. Найкраще у такому випадку прочитати правила, запитати лісників та перевірити інформаційні таблички перед тим, як брати з собою кошик.

