Уже начался сезон грибов, и для того, чтобы не попасть в проблемы и не получить штраф, нужно выяснить, где собирать их запрещено, сообщает 24 Канал со ссылкой на In Poland.
Где в Польше запрещено собирать грибы?
Сбор грибов в стране регулируется двумя законами и постановлением – и следует помнить, что грибы запрещено собирать в лесах с растительностью ниже, чем 4 метра, у истоков ручьев и рек, а также мест стоянок животных, мест экспериментальных насаждений или участков, подвергающихся эрозии. За любое из этих нарушений придется заплатить штраф до 500 злотых.
Кроме того, запрещен также и сбор грибов в национальных парках – штраф за это также может достичь 500 злотых. Но это – не самое высокое наказание, которое можно понести за сбор грибов в запрещенных местах.
Оказывается, агрессивный сбор или уничтожение съедобных грибов может привести к штрафу в 5 000 злотых.
Есть еще несколько мест, где собирать грибы категорически запрещено, пишет Stacje sanitarno-epidemiologiczne. В частности, не стоит этого делать:
- в охотничьих заповедниках;
- на земле, принадлежащей военным;
- в семенных насаждениях.
Кроме того, внимательными стоит быть и в ландшафтных парках, хотя ситуация с ними и не такая однозначная, как с национальными парками. Многое здесь зависит от местных правил и землепользователя. Некоторые парки позволяют собирать грибы, другие же вводят ограничения.
Например, в некоторых частях парка Лодзинские горы собирать грибы разрешено, а в других действуют запреты. Лучше всего в таком случае прочитать правила, спросить лесников и проверить информационные таблички перед тем, как брать с собой корзину.
