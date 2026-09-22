Популярна країна Європи хоче обмежити кількість іноземних дітей у класах та заборонити бурки

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що уряд країни вже готує новий законопроєкт щодо навчання у школах. Він не тільки заборонить носити бурки та нікаби у класах, але й обмежить кількість іноземців у класах.

Про підготовку нового законопроєкту Мелоні заявила під час молодіжного заходу, що організувала її партія, пише AP.

Що відомо про зміни в італійських школах?

Прем'єрка Італії повідомила, що нова ініціатива передбачатиме, що в одному класі не зможе навчатися більше, ніж певна кількість іноземних школярів – щоправда, точна кількість наразі невідома. А ось батьків іноземних учнів, що мають значні труднощі з інтеграцією у шкільну систему, можуть зобов'язати вивчати італійську мову.

Мелоні вважає, що якщо у класі навчається невелика кількість дітей, що не знають італійської, вони можуть досить швидко інтегруватися з допомогою однокласників та вчителів. А ось якщо таких учнів багато, на її думку, це може ускладнити навчальний процес.

Ще один важливий пункт у законопроєкті – це заборона на носіння бурок та нікабів: традиційного одягу, що закриває обличчя.

До школи потрібно приходити з відкритим обличчям, і в Італії ніхто – в ім'я справжньої чи уявної традиції – не може вирішувати, що молода жінка повинна ховати своє обличчя,

– заявила Мелоні.

Де ще забороняють носити бурки та нікаби?

Франція стала першою країною Європейського Союзу, що заборонила носіння мусульманського одягу, що повністю покриває обличчя, у громадських місцях. Відповідний закон національна асамблея Франції ухвалила ще 13 липня 2010 року. Набув чинності документ 11 квітня 2011 року.

Після цього подібні законопроєкти почали розглядати й інші країни: нараз питання регулювання нікабів та бурок обговорювали чи й ухвалили у 22 з 27 країн-членів ЄС.