О подготовке нового законопроекта Мелони заявила во время молодежного мероприятия, организованного ее партией, пишет AP.

Что известно об изменениях в итальянских школах?

Премьер-министр Италии сообщила, что новая инициатива будет предусматривать, что в одном классе не сможет учиться более определенного количества иностранных школьников – правда, точное число пока неизвестно. А вот родителей иностранных учеников, испытывающих значительные трудности с интеграцией в школьную систему, могут обязать изучать итальянский язык.

Мелони считает, что если в классе учится небольшое количество детей, не знающих итальянского, они могут достаточно быстро интегрироваться с помощью одноклассников и учителей. А вот если таких учеников много, по ее мнению, это может затруднить учебный процесс.

Еще один важный пункт в законопроекте – это запрет на ношение бурок и никабов: традиционной одежды, что закрывает лицо.

В школу нужно приходить с открытым лицом, и в Италии никто – во имя настоящей или мнимой традиции – не может решать, что молодая женщина должна скрывать свое лицо,

– заявила Мелони.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что еще запрещают носить бурки и никабы?

Франция стала первой страной Европейского Союза, запретившей ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, в общественных местах. Соответствующий закон Национальная ассамблея Франции приняла еще 13 июля 2010 года. Документ вступил в силу 11 апреля 2011 года.

После этого подобные законопроекты начали рассматривать и другие страны: на данный момент вопрос регулирования ношения никабов и бурок обсуждался или уже принят в 22 из 27 стран-членов ЕС.