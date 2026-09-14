На трьох пунктах пропуску з Молдовою змінять правила контролю: все через російські обстріли

На трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України контроль дещо скоригують. Відбувається це через дронові атаки Росії, а зміни мають захистити персонал КПП від обстрілів.

Про зміни у контролі на пунктах пропуску повідомили на сайті Прикордонної поліції Республіки Молдова.

Що зміниться у роботі пунктів пропуску з Молдовою?

Наразі на кордоні з Молдовою працюють три пункти пропуску:

Джурджулешти – Рені,

Бричені – Россошань,

Крива – Мамалига.

Але вже з 12 вересня 08:00 правила контролю в усіх цих пунктах тимчасово скоригували. Наразі зміни запровадили на 90 днів. З міркувань безпеки персонал контрольних органів Молдови повернеться на національну територію та здійснюватиме діяльність в Молдові.

Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів,

– заявили у відомстві.

Заходи наразі мають тимчасовий та превентивний характер, а ухвалити їх довелося через повітряні атаки Росії на інфраструктуру в Україні – зокрема й біля кордону з Молдовою.

Що не можна везти в Молдову?

Мандрівникам, що планують поїхати до Молдови, слід спершу переконатися, що вони не везуть певні заборонені речі. Адже це може призвести до відмови у в'їзді, конфіскації речей чи навіть штрафу.

Перше, що не можна везти – це будь-які хімічні, наркотичні, радіоактивні чи токсичні речовини, а також зброю, рецептурні ліки, культурні цінності та антикваріат без спеціальних дозволів. Також діє сувора заборона на будь-яку молочну та м'ясну продукцію. Не можна везти і посадковий матеріал: саджанці дерев, паростки та насіння.