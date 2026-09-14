Об изменениях в порядке контроля на пунктах пропуска сообщили на сайте Пограничной полиции Республики Молдова.

Что изменится в работе пунктов пропуска с Молдовой?

В настоящее время на границе с Молдовой работают три пункта пропуска:

Джурджулешти – Рени,

Бричены – Россошань,

Крива – Мамалига.

Но уже с 12 сентября в 08:00 правила контроля во всех этих пунктах временно скорректированы. На данный момент изменения введены на 90 дней. Из соображений безопасности персонал контрольных органов Молдовы вернется на национальную территорию и будет осуществлять свою деятельность в Молдове.

Эта мера не влияет на функционирование пунктов пропуска через границу или трансграничное перемещение людей и транспортных средств,

– заявили в ведомстве.

Меры в настоящее время носят временный и превентивный характер, а принять их пришлось из-за воздушных атак России по инфраструктуре в Украине – в частности, и вблизи границы с Молдовой.

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Что нельзя везти в Молдову?

Путешественникам, планирующим поездку в Молдову, следует сначала убедиться, что они не везут определенные запрещенные предметы. Ведь это может привести к отказу во въезде, конфискации вещей или даже штрафу.

Во-первых, нельзя ввозить любые химические, наркотические, радиоактивные или токсичные вещества, а также оружие, рецептурные лекарства, культурные ценности и антиквариат без специальных разрешений. Также действует строгий запрет на любую молочную и мясную продукцию. Нельзя везти и посадочный материал: саженцы деревьев, ростки и семена.