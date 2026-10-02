У ЄС готують нові правила ручної поклажі в літаках: що зміниться для пасажирів

Вже зовсім скоро мандрівники, що вирушають у політ з країн Європейського Союзу, зможуть везти з собою значно більшу кількість речей без додаткової плати. Але правила мають кілька нюансів.

Ще у червні цього року Європейський парламент та держави-члени ЄС досягнули попередньої угоди щодо нових правил для всіх авіапасажирів, що подорожують у блоці, пише Euronews. Це перший серйозний перегляд законів з 2004 року.

Що зміниться у правилах для пасажирів літаків у ЄС?

Згідно з новими правилами, усі пасажири, що купують стандартний квиток на літак, матимуть право не на одне, а на два місця ручної поклажі – і доплачувати за них не потрібно. Ця поклажа включатиме одну невелику особисту річ, як-от сумочка чи рюкзак, що має вміщатися під сидінням попереду – але також буде дозволено взяти одну більшу ручну поклажу вагою до 7 кілограмів та загальними розмірами до 100 сантиметрів.



Пасажири зможуть взяти додаткову ручну поклажу з собою / Фото Pexels

Очікується, що ці зміни почнуть діяти не раніше ніж до кінця 2027 року – і жовтень 2027 зараз вважається найранішою можливою датою початку. Втім, перед тим, як правила зможуть запровадити, ще потрібно завершити решту законодавчого процесу ЄС.

Європарламент переконаний, що ці нові правила потенційно мають покласти край деяким додатковим зборам, що зараз авіакомпанії стягують за ручну поклажу. Але в парламенті також вирішили, що авіакомпанії все ще можуть пропонувати дешевші тарифи туристам, що вирішать летіти без ручної поклажі. Проте поки що незрозуміло, як саме працюватиме ця система.

Зміни є лише невеликою частиною ширшого перегляду прав авіапасажирів ЄС. Вони охоплюють також затримки, скасування рейсів та компенсації.

Водночас пасажирів, які хочуть летіти з Великої Британії, вже попередили, що на них правила не поширюватимуться. Безплатно додаткову ручну поклажу можна буде взяти лише у випадку вильоту рейсу з країн ЄС.