Еще в июне этого года Европейский парламент и государства-члены ЕС достигли предварительной договоренности о новых правилах для всех авиапассажиров, путешествующих по территории блока, пишет Euronews. Это первый серьезный пересмотр законодательства с 2004 года.

Что изменится в правилах для пассажиров самолетов в ЕС?

Согласно новым правилам, все пассажиры, покупающие стандартный авиабилет, будут иметь право не на одно, а на два места ручной клади – и доплачивать за них не нужно. Эта ручная кладь будет включать одну небольшую личную вещь, например сумочку или рюкзак, которая должна помещаться под сиденьем впереди, но также будет разрешено взять одну большую ручную кладь весом до 7 килограммов и общими размерами до 100 сантиметров.



Пассажиры смогут взять с собой дополнительный ручной багаж / Фото Pexels

Ожидается, что эти изменения вступят в силу не ранее конца 2027 года – и октябрь 2027 года сейчас считается самой ранней возможной датой вступления в силу. Впрочем, прежде чем правила смогут вступить в силу, необходимо завершить оставшуюся часть законодательного процесса ЕС.

Европарламент убежден, что эти новые правила потенциально должны положить конец некоторым дополнительным сборам, которые сейчас авиакомпании взимают за ручную кладь. Но в парламенте также решили, что авиакомпании по-прежнему смогут предлагать более дешевые тарифы туристам, решившим лететь без ручной клади. Однако пока неясно, как именно будет работать эта система.

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Эти изменения являются лишь небольшой частью более широкого пересмотра прав авиапассажиров ЕС. Они также касаются задержек, отмены рейсов и компенсаций.

В то же время пассажиров, желающих вылететь из Великобритании, уже предупредили, что на них эти правила не будут распространяться. Бесплатно взять дополнительный ручной багаж можно будет только в случае вылета рейса из стран ЕС.