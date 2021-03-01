Уже 16 із 50: у якому ще штаті США легалізували марихуану

У американському штаті Вірджинія ухвалили закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила наберуть чинності у 2024 році.

Відповідно до нових правил, для дорослого населення штату дозволять вільне володіння та продаж коноплі.

Читайте також ООН виключила канабіс зі списку найнебезпечніших наркотиків

Ще один штат легалізував марихуану

Законодавство передбачає, що у Вірджинії люди віком від 21 року зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома до 4 кущів рослини.

Також прийнятий документ визначає пріоритетним видання ліцензій на розвиток бізнесу темношкірим американцям. За словами авторів, спільноти афроамериканців протягом багатьох років значно сильніше та непропорційно страждали від кримінального переслідування за збут легких наркотиків.

Зміни схвалила більшість законодавців штату, однак за легалізацію не проголосував ніхто з республіканців. Противники закону згадують про загрозу для суспільного здоров'я, зокрема, куріння молоддю та водіння у нетверезому стані.

Нові правила наберуть чинності у 2024 році. Деякі активісти критикують такий довгий термін між прийняттям закону та його реальним впровадженням.

Нагадаємо, у 2020 році у Вірджинії декриміналізували споживання коноплі.

В яких ще штатах марихуану дозволити в рекреаційних цілях? Каліфорнія, Аляска, Аризона, Південна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусетс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.

Дізнайтеся більше Які країни легалізували марихуану: інфографіка

Що відомо про ймовірну легалізацію канабісу в Україні