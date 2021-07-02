Буде 2 види COVID-паспортів, – Немчінов розповів про перспективи поїхати за кордон

Уряд затвердив впровадження COVID-сертифікатів в Україні. Цифрові документи будуть підтверджувати не лише факт вакцинації від коронавірусу.

Документ розробляють з урахуванням міжнародних вимог затверджених Єврокомісією. Про це розповів міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, який напередодні й сам отримав другу дозу вакцини та відповідний документ про щеплення.

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Сертифікати також матимуть інформацію про результати ПЛР-тестів, стан здоров'я та інформацію щодо вакцини, яка показується в міжнародному паперовому свідоцтві. Такий сертифікат матиме 2 види.

Буде міжнародний вигляд і національний,

– пояснив Немчінов.

Коли ЄС може визнати наші документи

За його словами, з 1 липня розпочалось бета-тестування для людей, які отримали 2 дози вакцини. Зареєструватися можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

"Після того, як проведуть оцінку системи, оскільки Дія не зберігає жодних даних, представники ЄС проведуть верифікацію й тоді ухвалять рішення про те, що може бути доступ до всіх країн Європейського Союзу", – наголосив міністр.

До цього, проходять двосторонні перемовини щодо визнання з кожною окремою країною, не лише ЄС, про визнання наших міжнародних свідоцтв. А також можливості отримання електронного QR-коду про те, що людина отримала всі 2 дози вакцини, визнаних ВООЗ.

Перспективи поїхати за кордон

Наразі уряд працює над тим, щоб українців пускали зі щепленнями препаратами Sinovac та Covishield. Їх наразі не надто широко визнають у світі, особливо у Європі. Усе залежить від того, як вирішить країна.

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Сам Немчінов наголосив, що 2 липня щепився вакциною від Sinovac і отримав спеціальне свідоцтво.

"У цьому випадку, на сайті МОЗ та МЗС є внутрішні умови кожної країни щодо переліку вакцин, які там використовуються. Усі препарати, якими імунізують в Україні – допущені ВООЗ", – наголосив Немчінов.

Немчінов розповів про COVID-сертифікати: відео

Що таке COVID-сертифікат

Це документ, який підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби.

У міжнародному сертифікаті буде ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання.

В українській версії буде тільки ім'я, фото й унікальний номер.



Порівняння вакцин від коронавірусу / Інфографіка 24 канал