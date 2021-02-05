20 років у тюрмі за підготовку теракту: у Бельгії засудили іранського дипломата

У Бельгії суд визнав іранського дипломата Асадолаха Асаді винним у підготовці вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції. Чоловіка засудили до 20 років перебування у в'язниці.
Джерело: ВВС
Це перший схожий випадок, коли в Євросоюзі судять іранського дипломата. Справа стосується планування вибуху у Франції майже 3 роки тому.
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Деталі судових рішень
Суд Антверпена засудив підозрюваного до 20 років тюрми.
Крім 49-річного Асаді, який працював в іранському посольстві у Відні, перед судом постали ще 3 його спільників. Їх арештували під час масштабної спецоперації поліції Німеччини, Франції й Бельгії.
Поплічників Асаді засудили до 18 років позбавлення волі.
Асадолаха Асаді засудили до 20 років в'язниці / Фото Tasnim
Що відомо спробу теракту під Парижем у 2018 році
- У липні 2018 року європейські спецслужби оголосили про зірвану спробу організації вибуху під Парижем. Сталося це 30 червня на засіданні Національної ради опору Ірану.
- Німецька поліція затримала іранського дипломата Асаді, який був радником посольства Ірану у Відні.
- У Бельгії спіймали 2 громадян іранського походження. У них вилучили 500 грамів саморобної вибухівки TATP, а також детонатор.
- Правоохоронці вважають, що Асаді зустрівся з Аміром С. і Насімою Н. у піцерії у Люксембурзі. Там він міг передати їм вибухівку.
- Усіх 3 фігурантів підозрюють у підготовці нападу на учасників щорічної конференції Національної ради опору Ірану в Парижі.
- Тегеран звинувачення заперечує, стверджуючи, що винні NCRI.
Дані з BBC