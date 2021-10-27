8 пострілів у присутності дружини: у Сумах вбили активіста "Правого сектору" Іваніну

У Сумах застрелили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну. Чоловіка вбили біля під'їзду будинку, в якому він проживав. Трагедія сталася на очах у його дружини.

Про моторошний інцидент у своєму фейсбуці повідомив керівник обласного осередку Сергій Супрун. Активісту було лише 29 років.

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Як розповів Супрун в коментарі Суспільному, приблизно о 21:00 Іваніна з дружиною Анної приїхали до свого будинку на автомобілі. Активіст вийшов на вулицю, аби забрати речі у багажнику. За словами свідків, у той час неподалік на лавці вже сидів якийсь чоловік. Коли невідомий побачив Олександра, зробив декілька пострілів зі зброї.

Що кажуть в поліції

Очільник осередку "Правого сектору" пов'язує напад з антикримінальною діяльністю свого товариша. Він пояснив, що Іваніна "висвітлював діяльність певних осіб".

Речник Національної поліції Сумщини Володимир Крупецьких сказав Суспільному, що відповідний виклик надійшов о 21:10. Наразі на місці вбивства працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, активіст помер внаслідок вогнепального поранення.

У день вбивства Іваніна виступав у мерії Сум

Як пише місцеве видання "Данкор", у день вбивства, 27 жовтня, Іваніна виступав на сесії міської ради. Він висловлювався за зниження тарифів на проїзд у маршрутках й критикував міську владу та маршрутників.

Загиблий активіст "Правого сектору" у 2020 році балотувався до Сумської міської ради від однойменної партії. Втім, депутатом так і не став.

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