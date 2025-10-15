Єгипет потроїв обсяги закупівлі української пшениці протягом останніх трьох місяців. Водночас російської пшениці у Єгипті купили менше.

Імпорт української пшениці у Єгипет зріс

Генеральний директор одного з провідних виробників борошна та макаронів у Єгипті Egyptian Swiss Group Ахмед Ельсебаї розповів, що Єгипет утричі збільшив імпорт пшениці з України поточного сезону, придбавши 1,4 мільйона тонн у липні – вересні 2025/26 маркетингового року, повідомляє 24 Канал із посиланням на ASAP Agri. Роком раніше у Єгипті закупили близько 450 тисяч тонн.

Він зазначив, що таке зростання зробило Єгипет найбільшим покупцем української пшениці від початку сезону, оскільки країна диверсифікує постачальників на тлі поновлення квот ЄС на імпорт пшениці.

Водночас імпорт російської пшениці у першому кварталі сезону знизився до 1,8 мільйона тонн із 2,7 мільйона тонн торік. Попри це, конкуренція залишається жорсткою — цінова перевага Росії та очікуване відновлення експорту в жовтні можуть обмежити подальше зміцнення позицій України на цьому ключовому ринку.

Зверніть увагу! Загальний імпорт пшениці Єгиптом у липні – вересні склав 3,7 мільйона тонн проти 4,2 мільйона тонн роком раніше. Румунія та Франція також поставили менші обсяги. USDA прогнозує імпорт пшениці Єгиптом у 2025/26 маркетинговому році на рівні 13 мільйонів тонн проти 12,4 мільйона тонн у 2024/25 маркетинговому році.

