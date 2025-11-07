Сезон яких грибів почався у листопаді: що можна знайти у лісі
- У листопаді можна знайти пізні опеньки, рядовки, вовнянки та зеленушки, які добре переносять прохолоду.
- Гливи та зимові опеньки стійкі до холоду і можуть рости всю зиму за відсутності сильних морозів.
У листопаді триває грибний сезон 2025 року, і буде до перших серйозних морозів, які вже не так далеко. Однак навіть зараз досвідченим грибникам вдається виходити з лісу із повними кошиками, хоч зараз вже не всі гриби ростуть.
Які гриби можна зараз знайти у лісі?
Листопад – не найпопулярніший місяць для "тихого полювання", але досвідчені грибники знають: навіть після перших заморозків у лісах України все ще можна знайти чимало цікавих і смачних грибів, повідомляє 24 Канал. Осінь завершується, проте грибний сезон триває, хоч і переходить у фазу, коли можна знайти лише холодостійкі гриби.
До середини листопада у лісах можна зустріти пізні опеньки на повалених деревах, пнях і сухостійних стовбурах. Шанси їх знайти будуть доволі непогані, адже у холодний період осені охочих цілий день ходити по лісу значно меншає. Опеньки витримують температуру до +3 градусів Цельсія і швидко відновлюються після легких заморозків. Формують великі кластери, тому часто одна знахідка — це цілий кошик.
У листопаді ще трапляються вовнянки та різні види рядовок:
Рядовка фіолетова – її легко впізнати за фіолетовим відтінком шапки та ніжки. Росте навіть під тонким шаром снігу.
Рядовка сіра популярна серед грибників, росте в соснових лісах групами або рядами.
Вовнянка рожева більш рідкісна, але також інколи трапляється до середини листопада.
Ці гриби добре переносять прохолоду й активно ростуть після дощів.
Зеленушка – один із найпізніших грибів сезону. Зустрічається в піщаних соснових лісах, часто практично захована в опалому хвої. Має яскраво-зелений або жовто-зелений колір. Їстівна, але потребує ретельної термічної обробки.
Зверніть увагу! Сироїжки та маслюки в цю пору року поодинокі, але можливі. А от гливи – це одні з найстійкіших до холоду грибів. Глива звичайна може рости практично всю зиму, якщо немає сильного морозу. Зустрічається на стовбурах берези, тополі, осики, верби. Часто саме у листопаді вона дає першу “хвилю”.
Зимовий опеньок справді зимовий. Він витримує заморозки і продовжує рости від листопада до березня. Має яскраво-жовту або помаранчеву шапку та темну, майже оксамитову ніжку. Росте на мертвій деревині листяних порід.
Пам'ятайте! Якщо напередодні був мороз чи сніг, то обирайте дні після відлиги – тоді гриби відтають і стають видимими. Звертайте увагу на повалені дерева, пні та затінені ділянки. При перших сильних морозах більшість грибів зникає, але гливи та зимові опеньки залишаються доступними, а "конкуренція" серед грибників вже набагато менша.
