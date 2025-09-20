Багато хто звик висаджувати різноманітні кущі під парканом. Проте насправді цього не можна робити, згідно з чинним законодавством.

Як близько до паркану може бути посаджені кущі та дерева?

Мінімальну відстань між краєм земельної ділянки, суміжної із сусідньою, до найближчого куща чи дерева, регулюють державні будівельні норми (ДБН), повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

Зауважте! Вказані норми набули чинності у 2019 році. Відповідно, вони діють для кущів та дерев, висаджених після цього.

Згідно з ДБН Б.2.2-12:2019:

Відстань від паркану до кущів має бути щонайменше 1 метр.

А от для дерева ця вимога інша. До стовбура відстань має бути як мінімум 4 – 6 метрів.

Зверніть увагу! При визначенні відстані для дерева, потрібно враховувати об'єм крони. Відстань від сусідської ділянки не має бути менше її радіуса. Наприклад, якщо крона діаметром 6 метрів, то ця дистанція – не менше 3 метрів.

