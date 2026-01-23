Експорт м'яса птиці приніс Україні понад 1,1 мільярда доларів за рік

У 2025 році Україна скоротила фізичні обсяги експорту м'яса птиці, однак експортна виручка суттєво зросла. Це стало можливим завдяки підвищенню цін та зростанню частки продукції з вищою доданою вартістю.

Україна отримала більше виторгу за менші обсяги

За даними митної статистики, у 2025 році експорт м'яса птиці з України зменшився на 1,8 відсотка і склав 458,1 тисячі тонн, повідомляє "Союз птахівників України". Водночас валютний виторг сягнув 1 мільярда 149,1 мільйона доларів США, що на 13,7 відсотка більше, ніж роком раніше.

Із цього обсягу 18,4 тисячі тонн припало на готові продукти з м'яса птиці загальною вартістю 58 мільйонів доларів США. Зростання доходів на тлі скорочення постачання свідчить про підвищення середньої експортної ціни та сприятливу цінову ситуацію на зовнішніх ринках протягом року.

Основними покупцями українського м'яса птиці залишалися Нідерланди, Саудівська Аравія, Велика Британія та Словаччина. Частка експорту до країн Європейського Союзу становила 30,6 відсотка від загального обсягу, що підтверджує ключову роль європейського ринку, Близького Сходу та Великої Британії у формуванні попиту.

Цікаво! Експерти пояснюють зростання експортного виторгу підвищенням середніх цін та збільшенням частки продукції з більшою доданою вартістю. Крім того, українські виробники поступово переорієнтовуються на більш платоспроможні ринки, що допомагає компенсувати логістичні витрати та зберігати прибутковість на тлі зростання собівартості виробництва.

