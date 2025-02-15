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Агро 24 Агро законодавство Яка вартість приватизації земельної ділянки у 2025 році
15 лютого, 08:00
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Яка вартість приватизації земельної ділянки у 2025 році

Василь Розтрьопа
Основні тези
  • Приватизація земельної ділянки в Україні частково дозволена, процедура безкоштовна, але за деякі роботи потрібно платити, вартість яких варіюється від 2500 до 3500 гривень.
  • Процес включає вимірювання ділянки, створення технічної документації, присвоєння кадастрового номера та оформлення права власності, що загалом може тривати до місяця.

Наразі в Україні частково дозволена приватизація земельних ділянок навіть попри обмеження воєнного стану. Сама процедура є безплатною, проте за деякі види робіт доведеться заплатити.

Що необхідно знати, починаючи приватизацію землі

Ціни на усі необхідні роботи розра­ховується індивідуально, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Воля Народу". Кінцева вартість залежить від наявних документів, розмірів земельної ділянки, цільового призначення та інших пара­метрів.

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Згідно з етапами приватизації землі, встановленими законодавством, після подання заяви строк розгляду клопотання не може перевищувати 30 діб. Після погодження технічної документації строк оформлення права власності в Державному реєстрі не може перевищувати 14 днів.

  • Процес приватизації земельної ді­­лянки починається з виїзду пра­­цівників державного органу у поле та вимірювання коор­динат земельних ділянок.
  • Тоді вони роб­лять технічну документацію.
  • Далі кож­­ній земельній ділянці присвоюється ка­дастровий но­мер. Він є унікальним, не повторюється та є ідентифікатором самої земельної ділянки у державному земельному кадастрі.

Зверніть увагу! На кожну земельну ділянку ство­рюється обмінний файл (елек­тронний документ з відомостями про неї), який проходить перевірку кадастрового реєс­тратора. Якщо перевірка пройшла вдало, то впродовж 14 днів відбувається реєстрація та присвоєння кадастрового номера.

Які ще передбачені процедури під час оформлення

Завершальний етап передбачає отримання витягу на приватизовану земельну ді­лянку. Він є підтвердженням права власності на землю. Загалом процес приватизації може тривати до місяця, а вартість послуги ста­новить до 3500 гривень. Ціна залежить від дальності ділянки, від складності пошуків, її роз­мірів тощо.

Яка сума набігає загалом


Загалом виходить від 2500 до 3500 гривень. У цю суму входять послуги геодезиста, який здійснить заміри ділянки, інженера, який займеться ви­роб­ленням технічної документації, а також реєстрація документів у системі для присвоєння кадастрового номера та надання витягу зі всією інформацією про земельну ділянку.
  • Вимірювання ділянки займе 2 – 3 дні, залежно від графіка геодезиста, максимум до тижня, а формування технічної документації – близько двох днів.
  • Ще до 14 днів триває опрацювання документів у системі кадастровим реєстратором.
  • Якщо виникають якісь нюанси, то запит можуть відхилити та повернути на виправлення помилок чи доопрацювання.
  • Якщо ж із документами все гаразд, то власник землі відразу отримує витяг про право власності на земельну ділянку.