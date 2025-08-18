Россияне продолжают похищать с оккупированных ею территорий Украины зерно наших фермеров. Зерно вывозят в Россию, где впоследствии смешивают со своим.

Сколько зерна россияне похитили из Украины?

Российские оккупанты продолжают грабить оккупированные ими украинские земли, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

С временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей на Россию оккупанты уже вывезли около 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая.

Даже кремлевская пропаганда признает, что так называемые "новые регионы" пополнили российские запасы зерна. На самом деле речь идет о масштабном мародерстве, контроль над агропредприятиями и блокирование доступа фермеров к собственной продукции.

Важно! В ЦНС отмечают, что это – военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права. Россия превращает продовольствие ВОТ в военный трофей и инструмент давления.