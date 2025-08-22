В Украине продолжается уборка зерновых культур нового урожая. Из всего урожая зерновых в целом собрали более 27 миллионов тонн.

Какие объемы сбора урожая?

Аграрии в Украине по состоянию на 22 августа намолотили более 27,25 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Кроме того, фермеры начали сбор подсолнечника и сои.

В министерстве сообщают, что по состоянию на 22 августа 2025 года в Украине уже собрано 27 251,9 тысяч тонн ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 6 700,9 тысячи гектар. Обмолочено 60% площадей, засеянных этими культурами.

Обратите внимание! В частности, пшеницы намолочено более 21 миллиона тонн с площади 4,87 миллиона гектар; ячменя – 4,97 миллиона тонн (1,3 миллиона гектар), а гороха – 581,7 тысячи тонн (258,6 тысячи гектар). Других зерновых и зернобобовых собрано 685,3 тысячи тонн на площади 260,6 тысячи гектар.

Так, лидером по объемам сбора остаются аграрии Одесской области, там намолочено более 3,44 миллиона тонн зерновых с 1,08 миллиона гектар. Ведущие позиции в рейтинге остаются за Винницкой области (намолочено 2,38 миллиона тонн с 423,7 тысячи гектар) и Кировоградской области (намолочено 2,2 миллиона тонн с 533,4 тысячи гектар).

Важно! Рапса уже собрано 3 162,8 тысячи тонн на площади 1 283 тысячи гектар. В Днепропетровской и Одесской областях начали собирать подсолнечник, а в Харьковской – сою.