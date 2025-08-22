В Україні триває збирання зернових культур нового врожаю. З усього врожаю зернових загалом зібрали понад 27 мільйонів тонн.

Які обсяги збору врожаю?

Аграрії в Україні станом на 22 серпня намолотили понад 27,25 мільйона тонн зернових та зернобобових культур, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Крім того, фермери розпочали збір соняшнику і сої.

У міністерстві повідомляють, що станом на 22 серпня 2025 року в Україні вже зібрано 27 251,9 тисячі тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 700,9 тисячі гектар. Обмолочено 60% площ, засіяних цими культурами.

Зверніть увагу! Зокрема, пшениці намолочено понад 21 мільйон тонн з площі 4,87 мільйона гектар; ячменю – 4,97 мільйона тонн (1,3 мільйона гектар), а гороху – 581,7 тисячі тонн (258,6 тисячі гектар). Інших зернових і зернобобових зібрано 685,3 тисячі тонн на площі 260,6 тисячі гектар.

Так, лідером за обсягами збору залишаються аграрії Одещини, там намолочено понад 3,44 мільйона тонн зернових із 1,08 мільйона гектар. Провідні позиції у рейтингу залишаються за Вінниччиною (намолочено 2,38 мільйона тонн із 423,7 тисячі гектар) та Кіровоградщиною (намолочено 2,2 мільйона тонн із 533,4 тисячі гектар).

Важливо! Ріпаку вже зібрано 3 162,8 тисячі тонн на площі 1 283 тисячі гектар. В Дніпропетровській і Одеській областях розпочали збирати соняшник, а в Харківській – сою.