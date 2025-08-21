Яка врожайність зернових та ріпаку на Херсонщині?

Начальниця Управління економічного, агропромислового та просторового розвитку територій Херсонської районної військової адміністрації Інна Колбаєва розповіла, що у шести громадах Херсонщини намолотили 67 319 тонн зернових та зернобобових культур із середньою врожайністю 1,72 тонни з гектара, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bilozerka.info.

За підрахунками, середня врожайність зернових та ріпаку у районі знизилася приблизно на 45% порівняно з минулим роком. Зокрема:

Пшениця – 1,75 тонни з гектара (для порівняння, середня врожайність по області у 2024 році – 2,47 тонни з гектара)

Ячмінь – 1,77 тонни з гектара (по області – 5,23 тонни з гектара)

Ріпак – 1,36 тонни з гектара (по області – 2,21 тонни з гектара)

Найбільші обсяги врожаю зафіксовані у Дар'ївській та Білозерській громадах. Проте низька врожайність цього року зумовлена складними погодними умовами, військовими ризиками та іншими чинниками, що ускладнюють роботу аграріїв.

Зверніть увагу! Попри труднощі, фермери Херсонщини продовжують збирати урожай і готуватися до посівної наступного року, приділяючи особливу увагу зберіганню бульб та зерна для забезпечення продовольчої безпеки.