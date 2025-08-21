Коли відбувся бум на сою?

Не лише традиційні культури стали популярними для вирощування. Серед нетрадиційних з'явилася така рослинна культура, як соя, проаналізував 24 Канал.

Річ у тім, що її в Україні почали вирощувати ще на початку 20 століття, однак тоді вона не набула популярності серед аграріїв. У 1970-х роках розвиток вирощування цієї культури пожвавішав.

Якщо ж говорити за роки незалежності, то за спостереженнями одного із аграріїв України, масове вирощення сої розпочалося у 2014 році, пише Superagronom.

Натомість вже у 2016 році, повідомляє видання АПК-Інформ, відбувся справжній соєвий бум. У своїй доповіді на ІІ Американо-українському аграрному конгресі у Вашингтоні керівник інформаційної служби видання, Ірина Озіп, заявила, що у поточному сезоні валовий збір олійної був на рівні рекордних 3,8 мільйона тонн.

Вже у 2023 році обсяги зібраної сої також сягнули рекордних показників – майже 4,8 тисячі тонн,

А 2024 рік став рекордним для врожаю – 6 мільйонів тонн.

Як ріпак став популярним в Україні?

Попри те, що ріпак сіяли в колишньому СРСР, його виробництво було майже повністю згорнуто у 50-роках минулого століття. З приходом незалежності в Україні почали зростати площі під цю культуру.

Наприклад, як пише видання Agravery.com, якщо у 1990 році посівна площа ріпаку становила всього 89,6 тисячі гектарів, то у 2018 році вона зросла до понад 1 мільйон гектарів.

Зауважте! У період з 2010 по 2019 роки, свідчить видання Kurkul, найбільший приріст площі посівів ріпаку спостерігався на Дніпропетровщині.

Відтак, у 2018 році врожайність ріпаку склала 2,56 мільйона тонн, а у 2019 році – 3,11 мільйона тонн.

У 2020 році натомість в Україні зафіксували найнижчу врожайність ріпаку за останні 9 років, адже було зібрано всього 2,5 мільйона тонн відповідно до карти "Урожай Онлайн 2020".

У 2021 році загальний обсяг трішки зріс, адже українські аграрії обмолотили 2,74 мільйона тонн ріпаку.

Вже у 2023 році аграрії намолотити 3,317 мільйона тонн ріпаку з 85% засіяних площ, а у 2022 році врожай склав з такої кількості 3,317 мільйона тонн, повідомили в AgroTimes. Водночас загалом у 2023 році було зібрано рекордні 4,5 мільйона тонн ріпаку.

У 2024 році врожай видався меншим, адже загалом було зібрано лише 3,4 мільйона тонн. Серед лідерів по областях були Одеська, Вінницька та Харківська області, пише Superagronom.

Що відомо про нову ягоду – лохину?

Якщо про сою та ріпак в Україні знали ще задовго до незалежності, то лохина стала справді новою культурою для аграріїв.

У науковій публікації "Біохімічний склад плодів високої лохини, вирощеної в Західному Лісостепу України" Естонського університету природничих наук зазначається, що перші насадження лохини розпочалися у "нульових" роках.

Відповідно до дослідження, у 2007 році площа під лохину складала лише 130 гектарів загалом, однак до кінця 2018 року вона збільшилася до понад 1,5 тисячі гектара.