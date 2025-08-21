Не только традиционные культуры стали популярными для выращивания. Среди нетрадиционных появилась такая растительная культура, как соя, проанализировал 24 Канал.

Дело в том, что ее в Украине начали выращивать еще в начале 20 века, однако тогда она не приобрела популярности среди аграриев. В 1970-х годах развитие выращивания этой культуры оживилось.

Если же говорить за годы независимости, то по наблюдениям одного из аграриев Украины, массовое выращивание сои началось в 2014 году, пишет Superagronom.

  • Зато уже в 2016 году, сообщает издание АПК-Информ, состоялся настоящий соевый бум. В своем докладе на II Американо-украинском аграрном конгрессе в Вашингтоне руководитель информационной службы издания, Ирина Озип, заявила, что в текущем сезоне валовой сбор масличной был на уровне рекордных 3,8 миллиона тонн.
  • Уже в 2023 году объемы собранной сои также достигли рекордных показателей – почти 4,8 тысячи тонн,
  • А 2024 год стал рекордным для урожая – 6 миллионов тонн.

Несмотря на то, что рапс сеяли в бывшем СССР, его производство было почти полностью свернуто в 50-х годах прошлого века. С приходом независимости в Украине начали расти площади под эту культуру.

Например, как пишет издание как пишет издание Agravery.com, если в 1990 году посевная площадь рапса составляла всего 89,6 тысячи гектаров, то в 2018 году она выросла до более 1 миллиона гектаров.

Заметьте! В период с 2010 по 2019 годы, свидетельствует издание Kurkul, наибольший прирост площади посевов рапса наблюдался на Днепропетровщине.

  • Поэтому, в 2018 году урожайность рапса составила 2,56 миллиона тонн, а в 2019 году – 3,11 миллиона тонн.
  • В 2020 году зато в Украине зафиксировали самую низкую урожайность рапса за последние 9 лет, ведь было собрано всего 2,5 миллиона тонн в соответствии с картой "Урожай Онлайн 2020".
  • В 2021 году общий объем немного вырос, ведь украинские аграрии обмолотили 2,74 миллиона тонн рапса.
  • Уже в 2023 году аграрии намолотили 3,317 миллиона тонн рапса с 85% засеянных площадей, а в 2022 году урожай составил с такого количества 3,317 миллиона тонн, сообщили в AgroTimes. В то же время в целом в 2023 году было собрано рекордные 4,5 миллиона тонн рапса.
  • В 2024 году урожай выдался меньше, ведь в целом было собрано лишь 3,4 миллиона тонн. Среди лидеров по областям были Одесская, Винницкая и Харьковская области, пишет Superagronom.

Если о сое и рапсе в Украине знали еще задолго до независимости, то голубика стала действительно новой культурой для аграриев.

В научной публикации "Биохимический состав плодов высокой голубики, выращенной в Западной Лесостепи Украины" Эстонского университета естественных наук отмечается, что первые насаждения голубики начались в "нулевых" годах.

Согласно исследованию, в 2007 году площадь под голубику составляла лишь 130 гектаров в целом, однако к концу 2018 года она увеличилась до более 1,5 тысячи гектара.

  • В 2019 году Украина начала рекордно закладывать новые плантации голубики. Прогнозировалось на ягодной панели XVI международной конференции "Овощи и фрукты Украины 2019. Экспортный прорыв", что в том году будет заложено не менее 700 гектаров новых плантаций этой ягоды.
  • В то же время годом ранее, в 2018 году, Украина заняла 2 место в мире среди темпов закладки голубики. Уступила Украина тогда только Перу, пишет Superagronom.
  • В то же время как рассказал в 2019 году заместитель директора по научной работе Института садоводства НААН Украины Александр Ярещенко, общая площадь насаждений под голубикой в Украине сейчас составляет не менее 2,1 тысячи гектаров, передает East Fruit.
  • Зато в 2017 году площадь плантаций голубики выросла на 485 гектаров, в 2016 году – на 280 гектаров, а в 2015 году – на 100 гектаров.
  • Зато в 2021 году страна уже имела примерно 5,3 тысячи гектара, а в 2022 году – рекордные более 4 тысяч гектаров, сообщили Blueberries Consulting.