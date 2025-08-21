Когда произошел бум на сою?

Не только традиционные культуры стали популярными для выращивания. Среди нетрадиционных появилась такая растительная культура, как соя, проанализировал 24 Канал.

Дело в том, что ее в Украине начали выращивать еще в начале 20 века, однако тогда она не приобрела популярности среди аграриев. В 1970-х годах развитие выращивания этой культуры оживилось.

Если же говорить за годы независимости, то по наблюдениям одного из аграриев Украины, массовое выращивание сои началось в 2014 году, пишет Superagronom.

Зато уже в 2016 году, сообщает издание АПК-Информ, состоялся настоящий соевый бум. В своем докладе на II Американо-украинском аграрном конгрессе в Вашингтоне руководитель информационной службы издания, Ирина Озип, заявила, что в текущем сезоне валовой сбор масличной был на уровне рекордных 3,8 миллиона тонн.

Уже в 2023 году объемы собранной сои также достигли рекордных показателей – почти 4,8 тысячи тонн,

А 2024 год стал рекордным для урожая – 6 миллионов тонн.

Как рапс стал популярным в Украине?

Несмотря на то, что рапс сеяли в бывшем СССР, его производство было почти полностью свернуто в 50-х годах прошлого века. С приходом независимости в Украине начали расти площади под эту культуру.

Например, как пишет издание как пишет издание Agravery.com, если в 1990 году посевная площадь рапса составляла всего 89,6 тысячи гектаров, то в 2018 году она выросла до более 1 миллиона гектаров.

Заметьте! В период с 2010 по 2019 годы, свидетельствует издание Kurkul, наибольший прирост площади посевов рапса наблюдался на Днепропетровщине.

Поэтому, в 2018 году урожайность рапса составила 2,56 миллиона тонн, а в 2019 году – 3,11 миллиона тонн.

В 2020 году зато в Украине зафиксировали самую низкую урожайность рапса за последние 9 лет, ведь было собрано всего 2,5 миллиона тонн в соответствии с картой "Урожай Онлайн 2020".

В 2021 году общий объем немного вырос, ведь украинские аграрии обмолотили 2,74 миллиона тонн рапса.

Уже в 2023 году аграрии намолотили 3,317 миллиона тонн рапса с 85% засеянных площадей, а в 2022 году урожай составил с такого количества 3,317 миллиона тонн, сообщили в AgroTimes. В то же время в целом в 2023 году было собрано рекордные 4,5 миллиона тонн рапса.

В 2024 году урожай выдался меньше, ведь в целом было собрано лишь 3,4 миллиона тонн. Среди лидеров по областям были Одесская, Винницкая и Харьковская области, пишет Superagronom.

Что известно о новой ягоде – голубике?

Если о сое и рапсе в Украине знали еще задолго до независимости, то голубика стала действительно новой культурой для аграриев.

В научной публикации "Биохимический состав плодов высокой голубики, выращенной в Западной Лесостепи Украины" Эстонского университета естественных наук отмечается, что первые насаждения голубики начались в "нулевых" годах.

Согласно исследованию, в 2007 году площадь под голубику составляла лишь 130 гектаров в целом, однако к концу 2018 года она увеличилась до более 1,5 тысячи гектара.