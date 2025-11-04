С начала войны в Украине открылись 70 новых винодельческих предприятий

В Украине в течение последних более 4 лет открылось довольно много новых винодельческих предприятий. Этому способствовал ряд факторов, основным из которых стало упрощение получения лицензии на производство вина.

Что способствовало созданию новых винодельческих предприятий?

Председатель Ассоциации садоводов, виноградарей и виноделов Украины Владимир Печко рассказал, что около 70 новых винодельческих предприятий открылись в Украине за годы войны благодаря упрощению лицензирования, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За последние 4,5 года благодаря улучшению законодательства и климатическим изменениям у нас стало на 70% больше винодельческих предприятий... Ориентировочная цифра – около 70 новых предприятий. Они вышли из тени, начали платить налоги, взяли официально людей на работу. В Украине начали развиваться маленькие шато. Никогда маленьких винодельческих предприятий в Украине не было ни в советское время, ни во времена уже независимой страны,

– говорит он.

Специалист напомнил, что ранее для получения лицензии на производство вина нужно было уплатить около 500 тысяч гривен. После перехода на упрощенную процедуру регистрации винодельческого предприятия эта процедура стала более финансово доступной, и каждый, желающий, может получить лицензию за две недели.

Обратите внимание! После начала бума создания маленьких отечественных шато, по словам эксперта, виноделам начало не хватать сырья и, соответственно, виноградарских насаждений.

Какова сейчас ситуация в виноградной отрасли?

По оценке Печко, в Украине сейчас насчитывается около 20 тысяч гектар виноградников, из которых 5 тысяч гектар заложено во время войны. Эта статистика не учитывает оккупированные территории Крыма, Херсонской и Николаевской областей.

Руководитель ассоциации рассказал, что глобальное потепление дало украинским виноградарям возможность закладывать виноградные плантации в нетипичных для виноградарства регионах. В качестве примера он привел Киевскую область, где работает около 10 винодельческих лицензированных предприятий. Они выращивают для себя сырье в Киевской области и докупают необходимые объемы в Одесской и Николаевской областях.

Отечественные виноделы, констатировал он, вынуждены активно импортировать иностранный спирт преимущественно из Молдовы и Грузии, где больше развито виноградарство. Печко также рассказал, что положительно на отрасль повлияло создание в Одесской области лаборатории изотопного анализа. Она дает предприятиям возможность проводить проверку виноматериала, из которого заводы изготавливают качественную продукцию.

Благодаря активизации перерабатывающих предприятий выращивание винограда стало рентабельным. Если в 2023 году стоимость 1 килограмм винограда на переработку составляла 5 – 8 гривен, то в 2024 – 2025 годах она достигла 18 – 25 гривен, что стимулировало закладки виноградных насаждений,

– отметил эксперт и добавил, что экспорт украинского вина пока еще невысокий.

По его словам, говорить, что в Украине хорошие экспортеры и готовы завоевывать Европу, еще рано: "Надо это делать, надо, но больше нам стоит защищать собственный рынок. Делать качественную продукцию и конкурировать ею в Украине".

