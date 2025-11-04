З початку війни в Україні відкрилися 70 нових виноробних підприємств

В Україні протягом останніх понад 4 років відкрилося доволі багато нових виноробних підприємств. Цьому сприяв ряд чинників, основним з яких стало спрощення отримання ліцензії на виробництво вина.

Що сприяло створенню нових виноробних підприємств?

Голова Асоціації садівників, виноградарів та виноробів України Володимир Печко розповів, що близько 70 нових виноробних підприємств відкрились в Україні за роки війни завдяки спрощенню ліцензування, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Читайте також Імпорт і посуха призвели до кризи виноробства на Одещині

За останні 4,5 роки завдяки покращенню законодавства і кліматичним змінам у нас стало на 70% більше виноробних підприємств… Орієнтовна цифра – близько 70 нових підприємств. Вони вийшли з тіні, почали сплачувати податки, взяли офіційно людей на роботу. В Україні почали розвиватися маленькі шато. Ніколи маленьких виноробних підприємств в Україні не було ні за радянських часів, ні за часів уже незалежної країни,

– говорить він.

Фахівець нагадав, що раніше для отримання ліцензії на виробництво вина потрібно було сплатити близько 500 тисяч гривень. Після переходу на спрощену процедуру реєстрації виноробного підприємства ця процедура стала більш фінансово доступною, і кожен, хто бажає, може отримати ліцензію за два тижні.

Зверніть увагу! Після початку буму створення маленьких вітчизняних шато, за словами експерта, виноробам почало бракувати сировини і, відповідно, виноградарських насаджень.

Яка наразі ситуація у виноградній галузі?

За оцінкою Печка, в Україні наразі налічується близько 20 тисяч гектар виноградників, із яких 5 тисяч гектар закладено під час війни. Ця статистика не враховує окуповані території Криму, Херсонської та Миколаївської областей.

Керівник асоціації розповів, що глобальне потепління дало українським виноградарям можливість закладати виноградні плантації в нетипових для виноградарства регіонах. Як приклад він навів Київську область, де працює близько 10 виноробних ліцензованих підприємств. Вони вирощують для себе сировину в Київській області і докуповують необхідні обсяги в Одеській і Миколаївській областях.

Вітчизняні винороби, констатував він, змушені активно імпортувати іноземний спирт переважно з Молдови та Грузії, де більше розвинуте виноградарство. Печко також розповів, що позитивно на галузь вплинуло створення в Одеській області лабораторії ізотопного аналізу. Вона дає підприємствам змогу проводити перевірку виноматеріалу, з якого заводи виготовляють якіснішу продукцію.

Завдяки активізації переробних підприємств вирощування винограду стало рентабельним. Якщо в 2023 році вартість 1 кілограм винограду на переробку становила 5 – 8 гривень, то в 2024 – 2025 роках вона досягла 18 – 25 гривень, що стимулювало закладання виноградних насаджень,

– зазначив експерт і додав, що експорт українського вина наразі ще невисокий.

За його словами, говорити, що в Україні хороші експортери і готові завойовувати Європу, ще рано: "Треба це робити, треба, але більше нам варто захищати власний ринок. Робити якісну продукцію і конкурувати нею в Україні".

У Британії викрали 3000 пляшок українського вина: поліція відмовилась розслідувати