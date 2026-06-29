Украина реформирует агросектор в соответствии с правилами ЕС: какие новые возможности получат фермеры

Украина продолжает адаптировать аграрный сектор к требованиям Европейского Союза и разрабатывает новые механизмы поддержки производителей. В центре внимания – цифровизация, прозрачные программы помощи, развитие переработки и переход к продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Украина готовит агросектор к работе в соответствии с правилами Европейского Союза

Украина постепенно внедряет инструменты, необходимые для интеграции аграрной отрасли в Общую аграрную политику Европейского Союза, сообщает Минэкономики. Основными направлениями являются создание понятной системы государственной поддержки, цифровизация управления программами, усиление контроля и сокращение бюрократических процедур для производителей.

Смотрите также Аграриям выделят до 1000 гривен на гектар: кто и на что может получить новую поддержку

Отдельный акцент делается на развитии переработки и производстве продукции с высокой добавленной стоимостью. Это должно позволить украинскому агросектору постепенно переходить от экспорта сырья к более технологичной модели.

Об этом говорили в ходе панельной дискуссии "Сельское хозяйство Украины в переходный период: стратегические направления, развитие агропродовольственной отрасли и современные системы производства пищевых продуктов" в рамках Конференции по восстановлению Украины 2026 в Гданьске.

В дискуссии принял участие заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлик. По его словам, задача Украины заключается не только в приведении законодательства в соответствие со стандартами ЕС, но и в создании практических механизмов, которые будут работать на благо агропроизводителей.

Он отметил, что "агропроизводитель должен получить понятный доступ к поддержке, государство – качественные данные для принятия решений, а система – прозрачный контроль и доверие".

Евроинтеграция открывает новые возможности для украинского агробизнеса

Одним из ключевых этапов интеграции является переговорный раздел 11 "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий". Украина уже завершила двусторонний скрининг с Европейским Союзом по этому направлению и переходит к практическому формированию необходимых инструментов.

В то же время адаптация к европейской аграрной политике меняет роль Украины на мировом продовольственном рынке. Несмотря на войну, украинское сельское хозяйство остается важной частью глобальной продовольственной безопасности.

Следующим шагом должно стать развитие более глубокой переработки, внедрение технологий и создание новых цепочек добавленной стоимости. Именно это позволит Украине укрепить позиции не только как поставщика сырья, но и как производителя готовой продукции.

Примером такого подхода является инициатива Food from Ukraine, которая постепенно переходит от модели гуманитарной помощи к долгосрочному экономическому сотрудничеству с международными партнерами.

В апреле 2026 года в Гане открыли Центр переработки и дистрибуции продовольствия – агрохаб. Это первый практический пример реализации модели Food from Ukraine в стране-партнере, который демонстрирует способность Украины экспортировать не только продукцию, но и аграрные решения, инфраструктуру и экспертизу.

Важно! Эксперты отмечают, что интеграция украинского агросектора в Европейский Союз может стать не только адаптацией к новым правилам, но и шансом для масштабной модернизации отрасли. Ключевыми факторами успеха станут прозрачная поддержка фермеров, развитие переработки, технологичность производства и способность Украины занять более сильную позицию в глобальных аграрных цепочках.

Украина в ЕС не представляет угрозы для польских фермеров: в Польше сделали заявление о зерне

Недавно мы сообщали, что вступление Украины в Европейский Союз не должно стать угрозой для польских фермеров, заявила польская евродепутат Эльжбета Лукачиевская. В то же время она выступила за продление ограничений на импорт украинского зерна в Польшу.