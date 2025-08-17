В Украине резко выросли цены на дыни. Это удивило многих, ведь обычно стоимость этой "песвдоягоды" не увеличивается как минимум до конца августа.

Из-за чего дорожают дыни?

Если сравнивать с прошлой неделей, цены на дыню в украинских хозяйствах выросли в среднем на 40%, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, фермеры отгружают оптовые партии дынь с полей по цене 26 – 40 гривен за килограмм.

По мнению специалистов, это подорожание связано в первую очередь с сокращением предложения, из-за завершения уборки ранних сортов дынь. Ситуация нормализуется чуть позже. Ведь поздние сорта начнут собирать уже ближе к концу августа.

На данном этапе у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий,

– отмечают специалисты.

Важно! Сейчас дыни стоят примерно в 2,9 раза дороже чем в аналогичный период прошлого года. Такая ситуация возникла именно из-за неблагоприятных погодных условий.