Резко выросли цены: почему так подорожали дыни в последнее время
- Цены на дыни в Украине выросли на 40% из-за сокращения предложения после завершения уборки ранних сортов.
- Неблагоприятные погодные условия привели к проблемам с качеством дынь, что также повлияло на повышение цен.
В Украине резко выросли цены на дыни. Это удивило многих, ведь обычно стоимость этой "песвдоягоды" не увеличивается как минимум до конца августа.
Из-за чего дорожают дыни?
Если сравнивать с прошлой неделей, цены на дыню в украинских хозяйствах выросли в среднем на 40%, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit.
Обратите внимание! По состоянию на сейчас, фермеры отгружают оптовые партии дынь с полей по цене 26 – 40 гривен за килограмм.
По мнению специалистов, это подорожание связано в первую очередь с сокращением предложения, из-за завершения уборки ранних сортов дынь. Ситуация нормализуется чуть позже. Ведь поздние сорта начнут собирать уже ближе к концу августа.
На данном этапе у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий,
– отмечают специалисты.
Важно! Сейчас дыни стоят примерно в 2,9 раза дороже чем в аналогичный период прошлого года. Такая ситуация возникла именно из-за неблагоприятных погодных условий.