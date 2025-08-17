В Україні різко зросли ціни на дині. Це здивувало багатьох, адже зазвичай вартість цієї "песвдоягоди" не збільшується щонайменше до кінця серпня.

Через що дорожчають дині?

Якщо порівнювати з минулим тижнем, ціни на диню в українських господарствах зросли в середньому на 40%, повідомляє 24 Канал з посиланням на EastFruit.

Зверніть увагу! Станом на зараз, фермери відвантажують гуртові партії динь з полів за ціною 26 – 40 гривень за кілограм.

На думку фахівців, це подорожчання пов'язано першочергово з скороченням пропозиції, через завершення збирання ранніх сортів динь. Ситуація нормалізується трохи пізніше. Адже пізні сорти почнуть збирати уже ближче до кінця серпня.

На даному етапі у багатьох виробників виникли проблеми з якістю баштанних через несприятливі погодні умови,

– зазначають спеціалісти.

Важливо! Зараз дині коштують приблизно в 2,9 раза дорожче ніж у аналогічний період торік. Така ситуація виникла саме через несприятливі погодні умови.