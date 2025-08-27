Цены на кофе на мировых рынках в течение последних дней пошли вниз. Снижение стоимости произошло из-за сигналов на международных биржах, что подорожание зашло слишком далеко.

Почему росли цены на кофе?

Фьючерсы на кофе падали в течение последних двух дней на бирже Нью-Йорка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Удешевление сократило рост, обусловленный спекулянтами, которые подняли цены до самого высокого уровня за три месяца.

Недавний рост прочно подтолкнул индекс относительной силы активного контракта в зону перекупленности, что сигнализирует о том, что цены, возможно, выросли слишком сильно и слишком быстро. Рост цен был обусловлен в значительной степени тем, что рыночные спекулянты закрывали короткие позиции, а низкие объемы торгов добавляли волатильности.

По мнению экспертов, откат рынка является скорее техническим, чем фундаментальным, поскольку после того, как в понедельник не удалось зафиксировать прирост, возникли панические продажи, сказал Гарри Говард, брокер мягких товаров Sucden Financial Ltd. Самый активный контракт во вторник упал на целых 3,7%, что является самой большой внутридневной потерей с 1 августа.

По мнению старшего трейдера StoneX Томаса Араужо, падение цен в понедельник, которое остановило восьмисессионный рост, "продемонстрировало некоторое истощение" на рынке. Однако, "сейчас любое движение ниже должно быть хорошо куплено обжарщиками, которые добавляют краткосрочное покрытие".