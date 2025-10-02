Уже почти 2 недели подряд падают цены на лук в Украине. Специалисты говорят, что такая ситуация вызвана тем, что продукции на рынок идет много, а спрос слабый.

Цены на лук ползут вниз

Цены на лук в Украине продолжают снижаться уже вторую неделю подряд, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Производители сообщают о заметном ослаблении спроса на эту продукцию, тогда как предложение на рынке продолжает увеличиваться.

На сегодня фермеры предлагают к продаже эти овощи в диапазоне 5 – 10 гривен за килограмм (12 – 24 цента за килограмм), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Важно! Эксперты отмечают, что нынешние цены на лук в Украине остаются самыми низкими как минимум за последние 4 сезона

Почему так сильно подешевел лук?

Причиной укрепления негативных ценовых тенденций в данном сегменте эксперты проекта считают увеличение предложения на рынке продукции среднего и низкого качества. Из-за затяжных дождей в период жатвы качество овощей серьезно пострадало, в результате чего продукция оказалась непригодной для длительного хранения.

Пытаясь как можно быстрее реализовать такой лук, большинство фермеров сейчас продолжают снижать отпускные цены на имеющиеся объемы. Между тем лук высокого качества сейчас редко поступает в продажу, потому что производители предпочитают держать его в хранилищах в ожидании более высоких цен.

Обратите внимание! Эксперты отмечают, что сейчас лук в Украине уже реализуется в среднем на 40% дешевле, чем за аналогичный прошлогодний период.

Какие цены на лук в супермаркетах Украины?

По данным "Минфина" за килограмм лука в супермаркетах установились такие цены:

Auchan 8,99 гривны за килограмм;

8,99 гривны за килограмм; Novus 8,89 гривны за килограмм;

8,89 гривны за килограмм; Megamarket 23,70 гривны за килограмм;

23,70 гривны за килограмм; АТБ 9,85 гривны за килограмм;

9,85 гривны за килограмм; VARUS 8,90 гривны за килограмм;

8,90 гривны за килограмм; Сильпо 8 гривен за килограмм.

Урожай лука упал в 4 раза из-за перемещения производства на Запад Украины