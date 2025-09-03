На сколько эффективно смогли переориентироваться производители лука?

Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института овощеводства и бахчеводства НААНУ Виктория Рудь рассказала, что в центральных и западных регионах фермеры получают вчетверо ниже урожайность лука, чем до войны их коллеги на временно оккупированных территориях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agrotimes.

Полномасштабная война существенно изменила карту выращивания лука в Украине. До вторжения около 60% урожая обеспечивали южные области (Запорожская, Херсонская, Николаевская, Одесская) с урожайностью 60 – 80 тонн с гектара. После оккупации этих территорий производство сместилось в центральные и западные регионы, где местные фермеры из-за недостатка опыта получают лишь 20 тонн с гектара,

– рассказывает специалист.

По ее словам, в 2024 году площади посевов репчатого лука в Украине остались на уровне предыдущего года – около 53,8 тысячи гектар. Однако валовой сбор снизился на 20–25% в результате климатических изменений, дефицит влаги и вспышки болезней.

Важно! Оккупация, по словам Виктории Рудь, вызвала дефицит продукции в 2022 году – 21% общего объема валового производства лука в довоенный период. Однако в 2023 году западным и центральным регионам удалось переориентировать производство и увеличить объемы выращивания этой культуры на 9,8% к 2022 году.

