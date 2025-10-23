В Украине выросла стоимость лука: какая цена в магазине

В течение этой недели фермеры начали повышать отпускную стоимость лука. Овощ в основном дорожает из-за того, что сбор лука, который еще остается на поле приостановила плохая погода.

Почему стоимость лука вдруг начала расти?

Лук начал дорожать

С начала текущей недели на внутреннем рынке Украины повышаются отпускные цены на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Фермеры сообщают о том, что часть урожая овощей, по-прежнему, остается в полях, при этом их качество постепенно ухудшается.

Читайте также Цены на овощи пошли вверх: что подорожало на рынке Украины за неделю

Важно! Более того, лук в полях начал прорастать, что также негативно скажется на дальнейшем качестве продукции.

Так, на сегодня местные производители готовы вести реализацию лука по 7-13 гривны за килограмм (17 – 31 цент за килограмм), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

Основной причиной подорожания этой продукции, по мнению экспертов, является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая лука из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке. Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями.

Обратите внимание! При этом, несмотря на положительный ценовой тренд в сегменте лука, цены на эту продукцию сейчас на рынке Украины все в среднем на 21% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период.

Сколько лук стоит в супермаркетах?

По информации "Минфина", килограмм лука репчатого стоит:

Auchan 9,10 гривен;

9,10 гривен; Novus 7,89 гривны;

7,89 гривны; Мегамаркет 10,90 гривны;

10,90 гривны; АТБ 7,95 гривны;

7,95 гривны; Сильпо 7,90 гривны;

7,90 гривны; Дмарт 7,90 гривны.

Тепличные томаты продолжают дорожать