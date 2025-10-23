В Украине выросла стоимость лука: какая цена в магазине
- Цена на лук в Украине выросла на 12% из-за неблагоприятных погодных условий, осложнивших уборку урожая.
- В супермаркетах цены на лук варьируются от 7,89 до 10,90 гривны за килограмм.
В течение этой недели фермеры начали повышать отпускную стоимость лука. Овощ в основном дорожает из-за того, что сбор лука, который еще остается на поле приостановила плохая погода.
Почему стоимость лука вдруг начала расти?
Лук начал дорожать
С начала текущей недели на внутреннем рынке Украины повышаются отпускные цены на лук, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Фермеры сообщают о том, что часть урожая овощей, по-прежнему, остается в полях, при этом их качество постепенно ухудшается.
Важно! Более того, лук в полях начал прорастать, что также негативно скажется на дальнейшем качестве продукции.
Так, на сегодня местные производители готовы вести реализацию лука по 7-13 гривны за килограмм (17 – 31 цент за килограмм), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.
Основной причиной подорожания этой продукции, по мнению экспертов, является тот факт, что многие хозяйства вынуждены приостановить уборку урожая лука из-за неблагоприятных погодных условий, из-за чего существенно сократились объемы предложения данной продукции на рынке. Также аналитики сообщают о том, что большую часть лука хорошего качества фермеры предпочитают закладывать на хранение, осуществляя продажу в настоящее время небольшими партиями.
Обратите внимание! При этом, несмотря на положительный ценовой тренд в сегменте лука, цены на эту продукцию сейчас на рынке Украины все в среднем на 21% ниже, чем в аналогичный прошлогодний период.
Сколько лук стоит в супермаркетах?
По информации "Минфина", килограмм лука репчатого стоит:
- Auchan 9,10 гривен;
- Novus 7,89 гривны;
- Мегамаркет 10,90 гривны;
- АТБ 7,95 гривны;
- Сильпо 7,90 гривны;
- Дмарт 7,90 гривны.
Тепличные томаты продолжают дорожать
Цены на тепличные помидоры в Украине выросли на 37% за последнюю неделю из-за сезонного снижения предложения и высокого спроса.
Созревание томатов в теплицах замедлилось из-за похолодания, а импорт не успевает компенсировать недостаток, что провоцирует рост цен.
В супермаркетах томаты стоят от 84,99 до 108,30 гривны за килограмм.